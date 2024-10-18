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Prof. Dr. Fuat Keyman'dan Acı Haber Geldi: Bilim Akademisi Üyesi Fuat Keyman, 65 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Prof. Dr. Fuat Keyman'dan Acı Haber Geldi: Bilim Akademisi Üyesi Fuat Keyman, 65 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
18.10.2024 - 11:47

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bilim Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Fuat Keyman’dan acı haber geldi. 65 yaşındaki siyaset bilimci ve aynı zamanda yazar olan Fuat Keyman’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

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Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler profesörü olan Prof. Dr. Fuat Keyman, aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nde yönetici olarak görev alıyordu.

Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler profesörü olan Prof. Dr. Fuat Keyman, aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nde yönetici olarak görev alıyordu.

Uluslararası İlişkiler ve siyaset bilimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Fuat Keyman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

Uluslararası İlişkiler ve siyaset bilimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Fuat Keyman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

Keyman; küreselleşme, uluslararası ilişkiler, demokratikleşme, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin dış politikası ve sivil toplum gibi konulardaki uzmanlığıyla tanınıyordu.

Keyman; küreselleşme, uluslararası ilişkiler, demokratikleşme, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin dış politikası ve sivil toplum gibi konulardaki uzmanlığıyla tanınıyordu.

Prof. Dr. Fuat Keyman Kimdir?

Prof. Dr. Fuat Keyman Kimdir?

Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi kurumsallaşma ve toplumsal katkı süreçlerinden sorumlu rektör yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi direktörü ve uluslararası ilişkiler profesörüdür.

Yüksek lisansını 1983'te ODTÜ'de yapan Keyman, doktorasını ise Kanada'da bulunan Carleton Üniversitesi'nde 1991 yılında tamamladı. 1994'ten 2002 yılına kadar Bilkent Üniversitesi'nde görev alan Keyman, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ders verdi.

Fuat Keyman Neden Öldü?

Fuat Keyman Neden Öldü?

65 yaşında yaşamını yitiren siyaset bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Fuat Keyman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü için hayatını kaybettiği açıklandı.

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