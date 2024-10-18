Prof. Dr. Fuat Keyman'dan Acı Haber Geldi: Bilim Akademisi Üyesi Fuat Keyman, 65 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Prof. Dr. Fuat Keyman'dan Acı Haber Geldi: Bilim Akademisi Üyesi Fuat Keyman, 65 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bilim Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Fuat Keyman’dan acı haber geldi. 65 yaşındaki siyaset bilimci ve aynı zamanda yazar olan Fuat Keyman’ın hayatını kaybettiği açıklandı.
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Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler profesörü olan Prof. Dr. Fuat Keyman, aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nde yönetici olarak görev alıyordu.
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Uluslararası İlişkiler ve siyaset bilimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Fuat Keyman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.
Keyman; küreselleşme, uluslararası ilişkiler, demokratikleşme, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin dış politikası ve sivil toplum gibi konulardaki uzmanlığıyla tanınıyordu.
Prof. Dr. Fuat Keyman Kimdir?
Fuat Keyman Neden Öldü?
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