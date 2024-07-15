Popüler Kültür ve Magazin Tarihimizle İlgili Çok Şaşıracağınız Kısa Bilgiler
Popüler Kültür ve Magazin Tarihimizle İlgili Çok Şaşıracağınız Kısa Bilgiler
'Her şeyi duydum, biliyorum' demeyin. Daha bunlardan haberiniz yok!
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Demet Akbağ ve Oktay Kaynarca, gençlik dönemlerinde tam 7 yıl boyunca büyük bir aşk yaşamıştı.
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Nil Karaibrahimgil'in "Bronz" klibinde ünlü şarkıcıya oje süren tıfıl delikanlı Murat Boz'dan başkası değil.
Kibariye ile ünlenen "Annem" isimli şarkıyı ilk söyleyen ve duyulmasını sağlayan kişi Eylem Erener isimli trans şarkıcıdır.
Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok'un "Şarkıdaki Maymun" isimli şarkısını Ajda Pekkan için yazdığı söylenir.
Cem Adrian falcılık yaparken Demet Sağıroğlu tarafından keşfedilmiş, sonra da Fazıl Say ile tanışıp ünlü olmuştur.
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Bülent Ersoy 1989'da Adana'daki bir konserde istek parçayı söylemediği için vurularak tek böbreğini kaybetmiştir.
Zeki Müren, kaldığı otele balayına gelen bir damat ile çiftin gerdek gecesinde birlikte olmuş ve damat bu olaydan mutluluk duymuş.
Münir Özkul, alkol ve birçok uyuşturucu madde kullandığını açıklamış ve bir süre bu bağımlılık ile mücadele ettiğini itiraf etmiştir.
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