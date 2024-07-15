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Popüler Kültür ve Magazin Tarihimizle İlgili Çok Şaşıracağınız Kısa Bilgiler

Popüler Kültür ve Magazin Tarihimizle İlgili Çok Şaşıracağınız Kısa Bilgiler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.07.2024 - 11:31

'Her şeyi duydum, biliyorum' demeyin. Daha bunlardan haberiniz yok!

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Demet Akbağ ve Oktay Kaynarca, gençlik dönemlerinde tam 7 yıl boyunca büyük bir aşk yaşamıştı.

Demet Akbağ ve Oktay Kaynarca, gençlik dönemlerinde tam 7 yıl boyunca büyük bir aşk yaşamıştı.

Nil Karaibrahimgil'in "Bronz" klibinde ünlü şarkıcıya oje süren tıfıl delikanlı Murat Boz'dan başkası değil.

Nil Karaibrahimgil'in "Bronz" klibinde ünlü şarkıcıya oje süren tıfıl delikanlı Murat Boz'dan başkası değil.

Kibariye ile ünlenen "Annem" isimli şarkıyı ilk söyleyen ve duyulmasını sağlayan kişi Eylem Erener isimli trans şarkıcıdır.

Kibariye ile ünlenen "Annem" isimli şarkıyı ilk söyleyen ve duyulmasını sağlayan kişi Eylem Erener isimli trans şarkıcıdır.

Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok'un "Şarkıdaki Maymun" isimli şarkısını Ajda Pekkan için yazdığı söylenir.

Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok'un "Şarkıdaki Maymun" isimli şarkısını Ajda Pekkan için yazdığı söylenir.

Bir nature morte olmuş artık sıfatın 

Surat ruhun aynasıdır derler ya 

Gerilmiş bir dümbelek, ıslanmış iki dudak 

Buluşmuş anlamsızlıkta 

Biraz Arden birazcık da Revlon 

Derken Avon... 

Femele Frankenstein 

Bir günah gibi, günah gibi 

Her bilinçsiz kafada günah gibi 

Geri kalmış genç kızda 

Aptalın cüzdanında 

Video kaset ve fotoromanda 

Bir şarkısın mutfakta 

Bir heves kokanada 

Ve bir sevda patronda

Cem Adrian falcılık yaparken Demet Sağıroğlu tarafından keşfedilmiş, sonra da Fazıl Say ile tanışıp ünlü olmuştur.

Cem Adrian falcılık yaparken Demet Sağıroğlu tarafından keşfedilmiş, sonra da Fazıl Say ile tanışıp ünlü olmuştur.
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Bülent Ersoy 1989'da Adana'daki bir konserde istek parçayı söylemediği için vurularak tek böbreğini kaybetmiştir.

Bülent Ersoy 1989'da Adana'daki bir konserde istek parçayı söylemediği için vurularak tek böbreğini kaybetmiştir.

Zeki Müren, kaldığı otele balayına gelen bir damat ile çiftin gerdek gecesinde birlikte olmuş ve damat bu olaydan mutluluk duymuş.

Zeki Müren, kaldığı otele balayına gelen bir damat ile çiftin gerdek gecesinde birlikte olmuş ve damat bu olaydan mutluluk duymuş.

Müren'in yakın arkadaşı Göksenin Çakmak'ın iddiasıdır.

Münir Özkul, alkol ve birçok uyuşturucu madde kullandığını açıklamış ve bir süre bu bağımlılık ile mücadele ettiğini itiraf etmiştir.

Münir Özkul, alkol ve birçok uyuşturucu madde kullandığını açıklamış ve bir süre bu bağımlılık ile mücadele ettiğini itiraf etmiştir.
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