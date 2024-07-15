Popüler Kültür ve Magazin Tarihimizle İlgili Çok Şaşıracağınız Kısa Bilgiler

Bir nature morte olmuş artık sıfatın

Surat ruhun aynasıdır derler ya

Gerilmiş bir dümbelek, ıslanmış iki dudak

Buluşmuş anlamsızlıkta

Biraz Arden birazcık da Revlon

Derken Avon...

Femele Frankenstein

Bir günah gibi, günah gibi

Her bilinçsiz kafada günah gibi

Geri kalmış genç kızda

Aptalın cüzdanında

Video kaset ve fotoromanda

Bir şarkısın mutfakta

Bir heves kokanada

Ve bir sevda patronda