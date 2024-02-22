Polisten Hırsıza Anında Müdahale: Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kaldı
Polisten Hırsıza Anında Müdahale: Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kaldı
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Olay, 16 Şubat’ta saat 07.15 sıralarında Fatih Çemberlitaş tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli tramvay bekleyen kadının dalgalandığından faydalanarak elindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Telefonu çalınan kadın ve o esnada durağa gelen tramvaydan inen vatandaşlar hırsızın peşine düştü.
Çevrede bulunan turizm ekipleri, kaçan şüpheliyi fark etti. Kısa süreli kovalamanın ardından hırsız yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği A.H. olarak belirlenirken çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından kapkaç suçundan sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık anı 👇
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