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Polisten Hırsıza Anında Müdahale: Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kaldı

Polisten Hırsıza Anında Müdahale: Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kaldı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 12:22

İstanbul Fatih’te sabah saatlerinde tramvay durağından bir kadının telefonunu alarak kaçmaya çalışan A.H., tramvaydan inen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızın yakalanma anlarını kameralar kaydederken, mahkeme A.H.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Olay, 16 Şubat’ta saat 07.15 sıralarında Fatih Çemberlitaş tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli tramvay bekleyen kadının dalgalandığından faydalanarak elindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Telefonu çalınan kadın ve o esnada durağa gelen tramvaydan inen vatandaşlar hırsızın peşine düştü.

Olay, 16 Şubat’ta saat 07.15 sıralarında Fatih Çemberlitaş tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli tramvay bekleyen kadının dalgalandığından faydalanarak elindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Telefonu çalınan kadın ve o esnada durağa gelen tramvaydan inen vatandaşlar hırsızın peşine düştü.

Çevrede bulunan turizm ekipleri, kaçan şüpheliyi fark etti. Kısa süreli kovalamanın ardından hırsız yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği A.H. olarak belirlenirken çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından kapkaç suçundan sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevrede bulunan turizm ekipleri, kaçan şüpheliyi fark etti. Kısa süreli kovalamanın ardından hırsız yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği A.H. olarak belirlenirken çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından kapkaç suçundan sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı 👇

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