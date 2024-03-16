Pinko'ya İftara Giden Alev Gibi! Seküler Anılarıyla 'Din Dersinden Kaçtınız mı?' Dedirten Paylaşımlar
Pinko'ya İftara Giden Alev Gibi! Seküler Anılarıyla 'Din Dersinden Kaçtınız mı?' Dedirten Paylaşımlar
Dini ritüeller ya da jargon konusunda farklılıklar nedeniyle yaşananlar, kısa süreli şoklar ya da komik anılar oluşturabiliyor. Bir kullanıcının sorduğu seküler anılara verilen cevaplar ilgi çekerken, güldüren anıla da yok değildi.
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Son dönemde seküler-dindar ailelerin farklı ve ortak yönlerini yakından izlediğimiz (Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar gibi) TV dizileri artarken, iki taraf da birbirinin diline çok hakim olmayınca ortaya ilginç durumlar çıkabiliyor.
X'te (Twitter'da) bir kullanıcı en "seküler" anısını anlatarak diğer kişilere de sorunca verilen cevaplar yoğun oldu.
Yetiştiği ortamlar daha seküler olan kişilerin yaptıkları yorumlar yer yer güldürdü.
Farklı şehirde üniversite okurken, farklılıklarla tanışanlar,
Yurtların durumlarından bahsetmeyelim dahi,
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Ailenin en temel çevre olmasına kadar.
Daha geleneksel diyelim.
Kızılcık Şerbeti'nde Alev gibi "güno" da diyebilirdi.
Bir de Alev'in doğuracağı çocuğun baba tarafıyla anıları olacak.
Eniştenin adı "Kayhan" mı?
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Tek harf çok şey değiştirebiliyor.
Talihsiz bir yaklaşım olmuş.
İlk defa imam görme şoku da olabilir.
🤐
Maliye öğrencileri dikkat! Sizin var mı böyle anılarınız?
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Aynı demedik ki :)
Cennetten arsa vaadiyle kandırılmıyorum örneğin.
Niyetli misin diye soranlara iyi niyetliyim diyorum 😇😇