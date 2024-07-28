Pınar Deniz Meşhur Benek'le, Hande Erçel Eniştesi ve Kardeşiyle: 28 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Pınar Deniz Meşhur Benek'le, Hande Erçel Eniştesi ve Kardeşiyle: 28 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Nazlı ve Hacı Sabancı, Sabancı kardeşlerin en küçüğü Kerim'le bir araya geldi.
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın yakinen tanıdığımız dünya güzeli köpeği Benek'le gezmelere çıktı.
Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi büyük aşka geldi.
Pelin Akil ve Anıl Altan yollardaydı.
Tatile doyamayan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve yeğeniyle "baştan başlıyoruz" dedi.
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Eda Ece, vişnesine kavuştu.
Berfu Yenenler, sanatta sınıfta kaldı.
Hande Erçel, kız kardeşi Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım'a kavuştu.
Gamze Erçel'den "sisterhood" pozu gecikmedi.
Mavi'yi merak edenlere gerekli info esprili bir dille Caner Yıldırım tarafından verildi.
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Zeynep Bastık, biricik aşkı ve Tanem Sivar'ın oğlunun aşka geldiği anlara düştü.
Berrak Tüzünataç, sıcaklara isyan bayrağını çekti.
Özge Özpirinçci, bir iştah açmasını yiyen kızı Mercan'ı izledi.
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