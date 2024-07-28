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Pınar Deniz Meşhur Benek'le, Hande Erçel Eniştesi ve Kardeşiyle: 28 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Pınar Deniz Meşhur Benek'le, Hande Erçel Eniştesi ve Kardeşiyle: 28 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 01:06

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Nazlı ve Hacı Sabancı, Sabancı kardeşlerin en küçüğü Kerim'le bir araya geldi.

Nazlı ve Hacı Sabancı, Sabancı kardeşlerin en küçüğü Kerim'le bir araya geldi.

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Tatile doyamayan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve yeğeniyle "baştan başlıyoruz" dedi.

Tatile doyamayan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve yeğeniyle "baştan başlıyoruz" dedi.
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Eda Ece, vişnesine kavuştu.

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Berfu Yenenler, sanatta sınıfta kaldı.

Berfu Yenenler, sanatta sınıfta kaldı.

Hande Erçel, kız kardeşi Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım'a kavuştu.

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