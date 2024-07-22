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Afra Saraçoğlu Dantellendi Şeyma Subaşı'nın Dudağı Dikkat Çekti: 22 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Afra Saraçoğlu Dantellendi Şeyma Subaşı'nın Dudağı Dikkat Çekti: 22 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 00:44

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, sporunu ihmal etmedi.

Hande Erçel, sporunu ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı, günden güne şekilden şekile giren dudağıyla poz verdi.

Şeyma Subaşı, günden güne şekilden şekile giren dudağıyla poz verdi.

Serenay Sarıkaya, Vogue kapak kızı oldu.

Serenay Sarıkaya, Vogue kapak kızı oldu.

Pelin Akil, mutlu aile fotoğrafı paylaştı.

Pelin Akil, mutlu aile fotoğrafı paylaştı.

Şeyma Subaşı'dan sonra Nazlı Sabancı'da St. Tropez'e gitti.

Şeyma Subaşı'dan sonra Nazlı Sabancı'da St. Tropez'e gitti.
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Yasemin ve İdo Tatlıses, çocukları eve bıraktı. Yorgun anne baba yine de çok güzeldi.

Yasemin ve İdo Tatlıses, çocukları eve bıraktı. Yorgun anne baba yine de çok güzeldi.

Danla Bilic, güne karpuz peynir nane salatasıyla başladı.

Danla Bilic, güne karpuz peynir nane salatasıyla başladı.

Demet Akalın, Alişan'ın kardeşi Selçuk'u andı.

Demet Akalın, Alişan'ın kardeşi Selçuk'u andı.

Afra Saraçoğlu, beyaz dantellere büründü.

Afra Saraçoğlu, beyaz dantellere büründü.

Yasemin Özilhan, enginarla yumurtayı kombinledi.

Yasemin Özilhan, enginarla yumurtayı kombinledi.
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Sıla Türkoğlu, kırmızı dolunaya aşık oldu.

Sıla Türkoğlu, kırmızı dolunaya aşık oldu.

Müjde Uzman, yollara düştü.

Müjde Uzman, yollara düştü.

Sinem Kobal galerisine daldı.

Sinem Kobal galerisine daldı.
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