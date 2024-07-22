Afra Saraçoğlu Dantellendi Şeyma Subaşı'nın Dudağı Dikkat Çekti: 22 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Afra Saraçoğlu Dantellendi Şeyma Subaşı'nın Dudağı Dikkat Çekti: 22 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, sporunu ihmal etmedi.
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Şeyma Subaşı, günden güne şekilden şekile giren dudağıyla poz verdi.
Serenay Sarıkaya, Vogue kapak kızı oldu.
Pelin Akil, mutlu aile fotoğrafı paylaştı.
Şeyma Subaşı'dan sonra Nazlı Sabancı'da St. Tropez'e gitti.
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Yasemin ve İdo Tatlıses, çocukları eve bıraktı. Yorgun anne baba yine de çok güzeldi.
Danla Bilic, güne karpuz peynir nane salatasıyla başladı.
Demet Akalın, Alişan'ın kardeşi Selçuk'u andı.
Afra Saraçoğlu, beyaz dantellere büründü.
Yasemin Özilhan, enginarla yumurtayı kombinledi.
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Sıla Türkoğlu, kırmızı dolunaya aşık oldu.
Müjde Uzman, yollara düştü.
Sinem Kobal galerisine daldı.
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