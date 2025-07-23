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Peruk Düştü Kel Göründü: Protez Saçı Yüzünden Enfeksiyon Kapan Kobra Murat'ın Saçsız Hali Ortaya Çıktı!

Peruk Düştü Kel Göründü: Protez Saçı Yüzünden Enfeksiyon Kapan Kobra Murat'ın Saçsız Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 12:02

Gösterişli sahne kostümleri, altın detayları ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Kobra Murat, bu kez sahne performansıyla değil, dış görünüşüyle gündemde. Yıllardır taktığı dikkat çekici peruğuyla hafızalara kazınan sanatçının peruksuz hali sosyal medyaya düştü.

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Gerçek adı Murat Divandiler olan ve sahnelerde "Kobra Murat" ismiyle tanınan sanatçı, son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri.

Gerçek adı Murat Divandiler olan ve sahnelerde "Kobra Murat" ismiyle tanınan sanatçı, son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri.

Roman müziğinin nevi şahsına münhasır temsilcisi olan Kobra Murat, altın takıları, parıltılı sahne kostümleri ve dobra açıklamalarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Asıl çıkışını TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yakalayan sanatçı, renkli kişiliğiyle sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline geldi.

Kobra Murat, sadece şarkılarıyla değil; aynı zamanda sahne tarzıyla da çok konuşuluyor. Altın zincirleri, payetli kıyafetleri, çarpıcı dans figürleri ve kendine has esprili diliyle çıktığı her sahne ayrı olay oluyor.

Kobra Murat, sadece şarkılarıyla değil; aynı zamanda sahne tarzıyla da çok konuşuluyor. Altın zincirleri, payetli kıyafetleri, çarpıcı dans figürleri ve kendine has esprili diliyle çıktığı her sahne ayrı olay oluyor.

Katıldığı televizyon programlarında ve röportajlarda dobra açıklamalarda bulunmaktan çekinmeyen Kobra Murat, magazin dünyasının aranan yüzü haline geldi.

Daha önce peruk kullandığı anlaşılan ünlü isim uzun süredir çıkarmadığı protez saç bandı yüzünden kafa derisinde ciddi bir enfeksiyon yaşamasıyla gündeme gelmiş, Kobra Murat 1 ay boyunca peruk kullanamamıştı.

Kobra Murat’ın sahne imajının ayrılmaz bir parçası olan peruk başına iş açınca kendisinin saçsız hali de gündeme bomba gibi düştü!

Kobra Murat’ın sahne imajının ayrılmaz bir parçası olan peruk başına iş açınca kendisinin saçsız hali de gündeme bomba gibi düştü!

Eski sağlığına kavuşan Kobra Murat'ın peruksuz hali ortaya çıktı! O görüntü yine gündeme yerleşti.

Katıldığı bir TV programında eşi Emine’ye yazdığı şiiri okurken, bir anda kafasındaki perukları çıkaran Murat, peruksuz halini izleyicilerle paylaşmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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kiyomi.

Tam olarak " kobra yılan " olmuş 😃

Kazım ilbasmış

Diyarbakır karpuzu 🤣

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