Peruk Düştü Kel Göründü: Protez Saçı Yüzünden Enfeksiyon Kapan Kobra Murat'ın Saçsız Hali Ortaya Çıktı!
Gösterişli sahne kostümleri, altın detayları ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Kobra Murat, bu kez sahne performansıyla değil, dış görünüşüyle gündemde. Yıllardır taktığı dikkat çekici peruğuyla hafızalara kazınan sanatçının peruksuz hali sosyal medyaya düştü.
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Gerçek adı Murat Divandiler olan ve sahnelerde "Kobra Murat" ismiyle tanınan sanatçı, son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri.
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Kobra Murat, sadece şarkılarıyla değil; aynı zamanda sahne tarzıyla da çok konuşuluyor. Altın zincirleri, payetli kıyafetleri, çarpıcı dans figürleri ve kendine has esprili diliyle çıktığı her sahne ayrı olay oluyor.
Kobra Murat’ın sahne imajının ayrılmaz bir parçası olan peruk başına iş açınca kendisinin saçsız hali de gündeme bomba gibi düştü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Tam olarak " kobra yılan " olmuş 😃
Diyarbakır karpuzu 🤣
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