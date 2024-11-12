Pelin Akil'in "Kimlik Bölünmesi", Aslı Enver'in Baba Aşkı: 12 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Pelin Akil'in "Kimlik Bölünmesi", Aslı Enver'in Baba Aşkı: 12 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin Tatlıses, daha da sarışın olmaya karar verdi.
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Pelin Akil, kimlik bölünmesi yaşadığını söyledi.
Şeyma Subaşı, Marlon'uyla yollara düştü.
Danla Bilic kedisi Jon Snow'a takıldı.
Ezgi Mola, kırışıklıklarından dem vurdu ama çok güzeldi.
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Aslı Enver, babasının 70. yaş gününü kutladı.
Uğur böceği gören Berrak Tüzünataç havaya girdi.
Didem Soydan'dan asansör pozu geldi.
Demet Özdemir artırıyorum dedi, bir asansör pozu da o paylaştı.
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yine cringe komasına sokmayı başardı.
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Hande Erçel, Meryem Uzerli ve Birce Akalay aşka geldi.
Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara ve kaynanasıyla New York'un her zerresinin tadını çıkarmaya devam etti.
Gamze Erçel, Londra'da müze müze dolaştı.
Çağla Şıkel sporunu yine ihmal etmedi.
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