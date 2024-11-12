onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pelin Akil'in "Kimlik Bölünmesi", Aslı Enver'in Baba Aşkı: 12 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Pelin Akil'in "Kimlik Bölünmesi", Aslı Enver'in Baba Aşkı: 12 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.11.2024 - 01:34

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yasemin Tatlıses, daha da sarışın olmaya karar verdi.

Yasemin Tatlıses, daha da sarışın olmaya karar verdi.

Pelin Akil, kimlik bölünmesi yaşadığını söyledi.

Pelin Akil, kimlik bölünmesi yaşadığını söyledi.

Şeyma Subaşı, Marlon'uyla yollara düştü.

Şeyma Subaşı, Marlon'uyla yollara düştü.

Danla Bilic kedisi Jon Snow'a takıldı.

Danla Bilic kedisi Jon Snow'a takıldı.

Ezgi Mola, kırışıklıklarından dem vurdu ama çok güzeldi.

Ezgi Mola, kırışıklıklarından dem vurdu ama çok güzeldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aslı Enver, babasının 70. yaş gününü kutladı.

Aslı Enver, babasının 70. yaş gününü kutladı.

Uğur böceği gören Berrak Tüzünataç havaya girdi.

Uğur böceği gören Berrak Tüzünataç havaya girdi.

Didem Soydan'dan asansör pozu geldi.

Didem Soydan'dan asansör pozu geldi.

Demet Özdemir artırıyorum dedi, bir asansör pozu da o paylaştı.

Demet Özdemir artırıyorum dedi, bir asansör pozu da o paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yine cringe komasına sokmayı başardı.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yine cringe komasına sokmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hande Erçel, Meryem Uzerli ve Birce Akalay aşka geldi.

Hande Erçel, Meryem Uzerli ve Birce Akalay aşka geldi.

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara ve kaynanasıyla New York'un her zerresinin tadını çıkarmaya devam etti.

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara ve kaynanasıyla New York'un her zerresinin tadını çıkarmaya devam etti.

Gamze Erçel, Londra'da müze müze dolaştı.

Gamze Erçel, Londra'da müze müze dolaştı.

Çağla Şıkel sporunu yine ihmal etmedi.

Çağla Şıkel sporunu yine ihmal etmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın