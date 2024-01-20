Pelin Akil, Evliliği Hakkında Çıkan Söylentilere Cevap Verdi: 'Köstebek' İddiasında Bulundu
Pelin Akil, Evliliği Hakkında Çıkan Söylentilere Cevap Verdi: 'Köstebek' İddiasında Bulundu
Ünlü oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile olan evlilikleri hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Akil, çıkan iddiaların arkadaş çevresinde bir köstebek tarafından yapıldığını ima etti.
Kaynak: patronlardunyasi.com
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Yedi yıl önce nikah masasına oturan ve herkesin imrenerek baktığı Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin arasına kara kedi girdiği iddia ediliyor.
Bu iddiaların ardından çift hakında boşanma iddiaları da konuşulmaya başlamıştı.
İddiaların üzerine çift, geçtiğimiz günlerde ikiz kızları Alin ve Lina kar tatili yapmış ve iddiaların gerçek olmadığını hepimize göstermişti.
Pelin Akil, geçtiğimiz gün bir ürünün marka elçisi oldu. Akil, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak merak edilenleri açıkladı.
Akil, iddiaların gerçek olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
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Akil, küçük problemlerin kulaktan kulağa yayıldığını düşündüğünü söyleyerek "Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayınca sorun çıkıyor. Gerçekten hiçbir sorunumuz yok... Arkadaşlarımıza küçük problemlerimizi paylaşınca, 'acaba kulaktan kulağa mı yayılıyor?' diye kendimizi sorguladık dedi.
Mutlu aile tablosuyla bilinen güzel oyuncuya " "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusu da soruldu.
Güzel oyuncu, soruya "Düşünebilirim ama ya üç ile beraber dört de gelirse? Onun için göze alamayabilirim. Büyük konuşmayayım ama şu an öyle bir düşüncem yok" şeklinde cevap verdi.
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