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Pek Az Kişinin Varlığından Haberdar Olduğu Ufkunuzu İki Katına Çıkartacak 10 İnternet Sitesi

Pek Az Kişinin Varlığından Haberdar Olduğu Ufkunuzu İki Katına Çıkartacak 10 İnternet Sitesi

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 12:25

İnternet, ev sahipliği yaptığı yüz milyarlarca web sitesi ile hayatımızda vazgeçilemez bir yer edinmiş olsa da hala pek çok insan için yalnızca Facebook, Twitter ve Instagram gibi ünlü sosyal medya platformlarından ibaret. 

Bugün, internette oldukça az sayıda kullanıcının varlığından haberdar olduğu, birbirinden keyifli, ilginç ve ufuk açıcı 10 internet sitesini sizler için derledik. 👇

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1. Gelecekteki kendinize mektup yazın: FutureMe

1. Gelecekteki kendinize mektup yazın: FutureMe

Neredeyse hepimiz, hayatımızın belirli dönemeçlerinde bir gün tekrardan okumak umuduyla gelecekteki kendimize notlar bırakmak istemişizdir. İşte bu istediğimizi dijital olarak gerçekleştirmemizi sağlayan FutureMe platformu, kullanıcıların e-posta ağları üzerinden aylar veya yıllar sonra gelecekteki kendisine yazdığı satırları tam zamanında okumasını sağlıyor.

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Mırıldandığınız şarkıyı bulun: Midomi

2. Mırıldandığınız şarkıyı bulun: Midomi

Eğer günlük hayatta pek çok farklı türde ismini tam olarak hatırlayamadığınız şarkıları sürekli olarak mırıldanıyorsanız bu web sitesi tam da size göre. Midomi isimli platform, kullanıcıların belirli sürede mırıldandıkları sesleri dinleyip, hangi parçaya ait olduğunu tahmin edebiliyor. 

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Yerli gazetelerin tüm sayıları burada: Gaste Arşivi

3. Yerli gazetelerin tüm sayıları burada: Gaste Arşivi

Bir gazete tutkunu veya araştırmacıysanız, ülkemizde 1900'lü yıllarda yayın hayatına başlamış pek çok köklü gazetenin neredeyse tüm sayılarını bulabileceğiniz bu arşiv sitesini kaydetmenizde kesinlikle fayda var. 

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Tüm cihazlar için onarım rehberi: iFixit

4. Tüm cihazlar için onarım rehberi: iFixit

Birçoğumuz, bilgisayarlarımızdan telefonumuza kadar pek çok farklı türden cihazımız bozulduğunda sorunu ne olursa olsun soluğu tamircilerde alıyoruz. Halbuki, birçok farklı arızayı evimizde kolayca kendimiz onarabiliriz. İçinde neredeyse tüm cihazlar için ayrı ayrı onarım kılavuzları bulunduran iFixit isimli platform ise bu yoldaki en büyük yardımcılarımızdan biri.

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Keyifli zaman geçirtecek yaratıcı oyunlar: Let's Get Creative

5. Keyifli zaman geçirtecek yaratıcı oyunlar: Let's Get Creative

Kabul edelim, günlük hayatımızda internette gezinmek bile bazen sıkıcı bir hale gelebiliyor. Tam da bu anlarda kolay olduğu kadar oldukça yaratıcı olan onlarca oyunla dolu bu siteyi ziyaret etmenizi öneriyoruz. Dikkat edin, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayabilirsiniz. 

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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6. Dünya üzerindeki tüm uzay araçları ve uydularını görüntüleyin: Stuff in Space

6. Dünya üzerindeki tüm uzay araçları ve uydularını görüntüleyin: Stuff in Space

Dünya'mızın etrafını adeta sarıp sarmalayan binlerce uzay araçları ve uyduların isimlerini, amaçlarını, güzergahlarını ve çok daha fazlasını öğrenmek için 'Stuff in Space' isimli bu platformu ziyaret edebilirsiniz. 

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Gezmek istediğiniz şehir için yapay zeka rehberi: TravelGPT

7. Gezmek istediğiniz şehir için yapay zeka rehberi: TravelGPT

2023 yılı ile beraber günlük hayatımızda önemli bir yer edinen yapay zeka teknolojisinden güç alan TravelGPT, kullanıcıların seyahat etmek istediği şehir hakkında ilk etapta genel bilgiler sunduğu gibi, şehir hakkında kendisine yöneltilen her türlü soruya da cevap verebiliyor. 

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Resimdeki yazıları metne çevirin: Cardscanner

8. Resimdeki yazıları metne çevirin: Cardscanner

Hepimiz en az bir kere bir resim veya fotoğrafta yer alan yazıları kolayca kaydetmek veya kopyalamak istemişizdir. Cihazınızdaki herhangi bir görselde bulunan tüm metinlerin kopyalanmasına olanak tanıyan Cardscanner, bu alanda imdadınıza yetişen nadir sitelerden. 

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Dünya ile gök cisimlerinin çarpışma simülasyonu: Impact Earth

9. Dünya ile gök cisimlerinin çarpışma simülasyonu: Impact Earth

Gezegenimize bir gök cismi çarpsa ne olurdu? Bugüne kadar bu soru için onlarca film çekildi, kitaplar yazıldı hatta oyunlar geliştirildi. Ancak siz hala daha tam olarak tatmin olmadıysanız bu site üzerinden gök taşının büyüklüğünü, diğer özelliklerini ve nereye çarpacağına karar verip, Dünya'ya olan etkilerini öğrenebilirsiniz. 

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Dizi ve filmlerde çalan tüm müzik parçalarını bulun: Tunefind

10. Dizi ve filmlerde çalan tüm müzik parçalarını bulun: Tunefind

Şimdiye kadar izlediğiniz dizi veya filmlerde çalan bir şarkıyı bulmak için saatler harcamış ancak bir türlü söz konusu parçanın ismine rastlayamadıysanız, Tunefind isimli bu platforma bir şans vermenizi öneriyoruz. 

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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