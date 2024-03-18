Pek Az Kişinin Varlığından Haberdar Olduğu Ufkunuzu İki Katına Çıkartacak 10 İnternet Sitesi
Pek Az Kişinin Varlığından Haberdar Olduğu Ufkunuzu İki Katına Çıkartacak 10 İnternet Sitesi
İnternet, ev sahipliği yaptığı yüz milyarlarca web sitesi ile hayatımızda vazgeçilemez bir yer edinmiş olsa da hala pek çok insan için yalnızca Facebook, Twitter ve Instagram gibi ünlü sosyal medya platformlarından ibaret.
Bugün, internette oldukça az sayıda kullanıcının varlığından haberdar olduğu, birbirinden keyifli, ilginç ve ufuk açıcı 10 internet sitesini sizler için derledik. 👇
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1. Gelecekteki kendinize mektup yazın: FutureMe
2. Mırıldandığınız şarkıyı bulun: Midomi
3. Yerli gazetelerin tüm sayıları burada: Gaste Arşivi
4. Tüm cihazlar için onarım rehberi: iFixit
5. Keyifli zaman geçirtecek yaratıcı oyunlar: Let's Get Creative
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6. Dünya üzerindeki tüm uzay araçları ve uydularını görüntüleyin: Stuff in Space
7. Gezmek istediğiniz şehir için yapay zeka rehberi: TravelGPT
8. Resimdeki yazıları metne çevirin: Cardscanner
9. Dünya ile gök cisimlerinin çarpışma simülasyonu: Impact Earth
10. Dizi ve filmlerde çalan tüm müzik parçalarını bulun: Tunefind
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