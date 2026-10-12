Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 12 Ekim Pazartesi ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı
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Haftanın dizi açısından en kalabalık akşamlarından biri olan pazartesi, bu hafta çok daha hareketli. İki haftalık milli maç arasının ardından Altı Üstü İstanbul ekrana dönüyor, NOW’da ise Sevdam Karadeniz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 12 Ekim Pazartesi günü başka hangi diziler var, hangi kanalda yeni bölüm, hangisinde tekrar yayınlanıyor? Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir bu akşam kaçta başlıyor?
İşte detaylar…
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12 Ekim Pazartesi Günü Hangi Diziler Var?
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Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?
Sevdam Karadeniz Hangi Gün Yayınlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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