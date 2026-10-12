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Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 12 Ekim Pazartesi ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 12 Ekim Pazartesi ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 08:41
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Haftanın dizi açısından en kalabalık akşamlarından biri olan pazartesi, bu hafta çok daha hareketli. İki haftalık milli maç arasının ardından Altı Üstü İstanbul ekrana dönüyor, NOW’da ise Sevdam Karadeniz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 12 Ekim Pazartesi günü başka hangi diziler var, hangi kanalda yeni bölüm, hangisinde tekrar yayınlanıyor? Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir bu akşam kaçta başlıyor?

İşte detaylar…

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12 Ekim Pazartesi Günü Hangi Diziler Var?

12 Ekim Pazartesi Günü Hangi Diziler Var?

ATV’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul var. İki hafta milli maç nedeniyle ara veren dizi, 16. bölümüyle saat 20.00’de yeniden ekrana geliyor. Emir ile Uzay’ın diri diri toprağa gömüldüğü 15. bölümün finalinin ardından Ziyankâr’da nelerin yaşanacağı bu akşam netleşecek. Fragmanlarda mahalleyi saran yas ve intikam hattı dikkat çekiyor. Gece 00.20’de ise Güneşin Doğduğu Yer’in 4. bölümü yayınlanacak.

Kanal D’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de pazartesi akşamının dizisi Uzak Şehir. Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak. Fragmanlarda Alya’nın nikâh masasındaki görüntüsü ve Albora konağının önündeki gerilim öne çıkıyor. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Daha 17 tekrarı olacak.

NOW’da Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da pazartesi akşamı Sevdam Karadeniz ilk bölümüyle başlıyor. Dizi saat 20.00’de ekrana gelecek ve bölüm 22.45’te kaçıranlar için tekrarıyla ekranda olacak. Karadeniz’de iki köklü ailenin yıllara yayılan düşmanlığını anlatan yapımda Meltem Akçöl ile Erdem Adilce’nin canlandırdığı Zeyşan ve Kuzey, zoraki bir evliliğin ortasında kalıyor.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

TRT 1’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de pazartesi akşamı Evlilik Güzeldir var. Dizinin 6. bölümü saat 20.00’de başlayacak. Fikret Kuşkan’ın nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ı canlandırdığı dizide bu hafta Sinan ile Yasemin’in düğün hazırlıkları ve Aslı ile Can’ın çıkmaza giren ilişkisi öne çıkıyor. Gece 00.15’te Gönül Dağı tekrarı yayınlanacak.

Star TV’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de pazartesi akşamı yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Neşeli Günler filmini ekrana getiriyor. 22.00 ve 00.30’da ise yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı yer alıyor.

Show TV’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de de pazartesi akşamı yeni dizi bölümü bulunmuyor. Saat 20.00’de Güldür Güldür Show’un tekrar bölümü yayınlanacak. Gece 01.15’te ise Sevdan Bir Ateş tekrarı var.

TV8’de Pazartesi Günü Hangi Program Var?

TV8’de pazartesi akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak ve haftanın yeni kaptanlık oyunu bu akşam oynanacak.

Sevdam Karadeniz Hangi Gün Yayınlanıyor?

Sevdam Karadeniz Hangi Gün Yayınlanıyor?

Sevdam Karadeniz, 12 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de NOW’da ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizi, bundan sonra da her pazartesi aynı saatte yayınlanacak. Hafize Alazlı ile Durali Yeniceli’nin yarım kalan aşkının yıllar içinde iki aile arasında düşmanlığa dönüştüğü hikâye, torunları Kuzey ile Zeyşan’ın zoraki evliliğiyle yeniden alevleniyor. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik ve Emre Bulut gibi isimler de yer alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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