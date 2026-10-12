Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? 12 Ekim Pazartesi ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

ATV’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul var. İki hafta milli maç nedeniyle ara veren dizi, 16. bölümüyle saat 20.00’de yeniden ekrana geliyor. Emir ile Uzay’ın diri diri toprağa gömüldüğü 15. bölümün finalinin ardından Ziyankâr’da nelerin yaşanacağı bu akşam netleşecek. Fragmanlarda mahalleyi saran yas ve intikam hattı dikkat çekiyor. Gece 00.20’de ise Güneşin Doğduğu Yer’in 4. bölümü yayınlanacak.

Kanal D’de Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de pazartesi akşamının dizisi Uzak Şehir. Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak. Fragmanlarda Alya’nın nikâh masasındaki görüntüsü ve Albora konağının önündeki gerilim öne çıkıyor. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Daha 17 tekrarı olacak.

NOW’da Pazartesi Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da pazartesi akşamı Sevdam Karadeniz ilk bölümüyle başlıyor. Dizi saat 20.00’de ekrana gelecek ve bölüm 22.45’te kaçıranlar için tekrarıyla ekranda olacak. Karadeniz’de iki köklü ailenin yıllara yayılan düşmanlığını anlatan yapımda Meltem Akçöl ile Erdem Adilce’nin canlandırdığı Zeyşan ve Kuzey, zoraki bir evliliğin ortasında kalıyor.