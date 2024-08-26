Pavel Durov’un Gözaltı Sebepleri Belli Oldu: Çocuk Müstehcenliği, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Dolandırıcılık

“Rusya'nın Mark Zuckerberg'i” olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Durov, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşlığına sahip. Forbes tarafından 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, geçtiğimiz nisan ayında bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını, ancak uygulamanın “jeopolitik bir oyuncu” değil tarafsız bir platform olarak kalması gerektiğini söylemişti.