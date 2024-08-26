Pavel Durov’un Gözaltı Sebepleri Belli Oldu: Çocuk Müstehcenliği, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Dolandırıcılık
Pavel Durov’un Gözaltı Sebepleri Belli Oldu: Çocuk Müstehcenliği, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Dolandırıcılık
Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı içeren videolar, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.
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Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un, Fransa’da neden gözaltına alındığı Paris Savcısı Laure Beccuau, tarafından açıklandı.
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Beccuau, Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı içeren videolar, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Durov'un çarşamba gününe kadar gözaltında tutulabileceği belirtildi.
Telegram tarafından yapılan açıklamada, “Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'da sık sık seyahat ediyor. Bir platformun ya da sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmalıktır” denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz. Durov'u tam olarak neyle suçlamaya çalışıyorlar? Bunu bilmeden herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur” ifadelerini kullandı.
Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü, Durov'un Telegram ve sosyal medya üzerinden işlenen siber ve mali suçlar konusunda iş birliği yapmadığı gerekçesiyle ulusal siber suçlar ve dolandırıcılık ofisleri tarafından soruşturulduğunu söyledi.
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Azerbaycan'dan özel bir jetle başkent Paris yakınlarındaki Le Bourget Havaalanı’na indikten kısa bir süre sonra gözaltına alınan Durov’un, Telegram'daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürülmüştü.
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