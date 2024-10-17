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Patronu 3 Kez Selam Vermeyen Çalışan Açtığı Tazminat Davasını Kazandı

Patronu 3 Kez Selam Vermeyen Çalışan Açtığı Tazminat Davasını Kazandı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
17.10.2024 - 13:02

İngiltere'de 'ne dertler var' diyeceğiniz türden bir olay yaşandı. Nadine Hanson, patronunun kendisine 3 kez selam vermemesini sebep göstererek istihdam mahkemesine başvurdu.

Patronun selam vermediği çalışan, tazminat davasını kazandı.

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Biz her güne farklı bir gündemle uyanırken İngiltere'de "ne dertler var" diyeceğimiz bir olay yaşandı.

Biz her güne farklı bir gündemle uyanırken İngiltere'de "ne dertler var" diyeceğimiz bir olay yaşandı.

Bugüne kadar iş verenlere, patronlara açılan davaları duymuşsunuzdur. Bu davalara bir yenisi daha eklendi ve patron haksız bulundu.

İngiltere'de 62 yaşındaki Nadine Hanson, patronunun kendisine 3 kez selam vermediğini söyleyerek soluğu mahkemede aldı.

İngiltere'de 62 yaşındaki Nadine Hanson, patronunun kendisine 3 kez selam vermediğini söyleyerek soluğu mahkemede aldı.

Patronun bu davranışları, çalışanın işten ayrılması için yaptığı, hatta bunu kendisinin de ifade ettiği görüldü. 

Patron, çalışanına 'Eğer burada olmak istemiyorsan ayrılmanı öneririm' demişti.

Yaşanan tatsız olayların ardından Hanson, aynı pozisyonda çalışan diğer iki meslektaşına zam yapıldığını öğrendi.

Yaşanan tatsız olayların ardından Hanson, aynı pozisyonda çalışan diğer iki meslektaşına zam yapıldığını öğrendi.

Tüm bu olayların ardından çalışan 8 haftalık rapor almış, uykusuz geceler geçirdiğini söylemiş ve anksiyetesinin arttığını belirtmişti. 

Fakat patron, Hanson'ın hastalığına inanmadı, hatta raporlu süre boyunca maaşını da ödemeyi reddetti.

Patronun bu davranışları, iş yargıcı tarafından "mantıksız" ve "güven ve itimadı sarsıcı" olarak nitelendirildi.

Patronun bu davranışları, iş yargıcı tarafından "mantıksız" ve "güven ve itimadı sarsıcı" olarak nitelendirildi.

Haksız işten çıkarılma, maaştan kesinti yapılması, itibarsızlaştırma gibi nedenlerden dolayı davayı kazanan taraf, çalışan oldu.

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