Patronu 3 Kez Selam Vermeyen Çalışan Açtığı Tazminat Davasını Kazandı
Patronu 3 Kez Selam Vermeyen Çalışan Açtığı Tazminat Davasını Kazandı
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Biz her güne farklı bir gündemle uyanırken İngiltere'de "ne dertler var" diyeceğimiz bir olay yaşandı.
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İngiltere'de 62 yaşındaki Nadine Hanson, patronunun kendisine 3 kez selam vermediğini söyleyerek soluğu mahkemede aldı.
Yaşanan tatsız olayların ardından Hanson, aynı pozisyonda çalışan diğer iki meslektaşına zam yapıldığını öğrendi.
Patronun bu davranışları, iş yargıcı tarafından "mantıksız" ve "güven ve itimadı sarsıcı" olarak nitelendirildi.
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