Partnerinle Tartışırken İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?

Öfke probleminin olduğunu gördük ve her şeyden önce bu problemi çözmeye çalışalım. Duygusal birisin ve belirli çizgilerin var, bu çizgileri aştığında partnerini uzun bir süre affedemiyorsun. Bazen sessiz kalmak bile büyük bir cevap olabiliyor, bu yüzden sakin bir tavır takınmanı ve açık bir dil ile yapılan iletişimin pek çok şeyi çözebileceğini hatırlatmak isteriz. Keskin sirke küpüne zarardır, sinirli partner de ilişkiye zarar verir. Unutma, ilişkide mutlu olmak önemlidir. Tartışmalar son bulur ama kırık kalpleri onarmak epey bir zordur. ❤️