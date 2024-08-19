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Partnerinle Tartışırken İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?

etiket Partnerinle Tartışırken İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 23:01

Tartışmalar, romantik ilişkilerin tuzu biberidir ama sık sık yapılan tartışmalar ve çözüme kavuşmayan sorunlar, ilişkiyi muhakkak zedeler. Böyle bir süreçte senin aslında içinden nasıl biri çıktığını bir de bizden duymak ister misin?

Cevaba ulaşmak istiyorsan sorular hemen aşağıda!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle bir şeyler ters gittiğinde ne yapıyorsun, hemen mi dalıyorsun konuşmaya?

3. Tartışmanın ortasında nasıl bir tavır takınıyorsun?

4. Öfke problemin var mı?

5. Genellikle ne tür şeyler yüzünden tartışıyorsunuz?

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6. Tartışırken ses tonun nasıl oluyor genelde?

7. Mesajlaşırken tartışıyorsunuz diyelim. Sana yaklaşık yarım saat boyunca cevap vermediğinde ne hissedersin?

8. Tamam, sakinleşelim biraz. Barışmanız nasıl oluyor diye sorsak?

9. Sakinleştiysek son soruya geçelim! Bu tartışmalardan sonra hiç pişmanlık duyuyor musun?

Tartışmaların çıkış noktasını unutabilen biri oluyorsun!

Evet, tartışmalar ilişkinin tuzu biberi olabilir ve tuhaftır ki partnerler, birbirlerini tartışma esnasında daha iyi tanıyabiliyor bazen. Birbirinizi tanıyorsunuz ancak bazen ne için tartıştığını bile unutuyorsun. Çoğu zaman küçük şeyler için sesler biraz da olsa yükseliyor ama sonrasında hemen tatlıya bağlayabiliyorsun. Bizce partnerin de sana uzun süre küs kalamıyor, hızlı bir şekilde barışmanızın sebeplerinden biri olabilir. Yani sende şeytan tüyü var!

Sessiz kalmaya çalışan ama sonunda sesini yükselten biri oluyorsun!

Tartışma esnasında partnerini dinliyorsun, onu anlamaya çalışıyorsun ama partnerini dinlemekten sıkılıp kendini anlatmaya başladığında sözün kesilirse çok sinirleniyorsun. Bazen kendine hakim olamayıp partnerinin kalbini kırdığın bile oluyor ama eminiz ki bunu isteyerek yapmıyorsun. Öfke problemin olabilir, tartışma esnasında derin nefes alıp duygularını susturarak mantık çerçevesinde düşünmeye çalışabilirsin. Derin nefes al... Omm 🧘‍♀️

Öncelikle lütfen sakinleş ve yazdıklarımızı iyi oku!

Öfke probleminin olduğunu gördük ve her şeyden önce bu problemi çözmeye çalışalım. Duygusal birisin ve belirli çizgilerin var, bu çizgileri aştığında partnerini uzun bir süre affedemiyorsun. Bazen sessiz kalmak bile büyük bir cevap olabiliyor, bu yüzden sakin bir tavır takınmanı ve açık bir dil ile yapılan iletişimin pek çok şeyi çözebileceğini hatırlatmak isteriz. Keskin sirke küpüne zarardır, sinirli partner de ilişkiye zarar verir. Unutma, ilişkide mutlu olmak önemlidir. Tartışmalar son bulur ama kırık kalpleri onarmak epey bir zordur. ❤️

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