Partnerinle Tartışırken İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?
Partnerinle Tartışırken İçinden Nasıl Biri Çıkıyor?
Tartışmalar, romantik ilişkilerin tuzu biberidir ama sık sık yapılan tartışmalar ve çözüme kavuşmayan sorunlar, ilişkiyi muhakkak zedeler. Böyle bir süreçte senin aslında içinden nasıl biri çıktığını bir de bizden duymak ister misin?
Cevaba ulaşmak istiyorsan sorular hemen aşağıda!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Partnerinle bir şeyler ters gittiğinde ne yapıyorsun, hemen mi dalıyorsun konuşmaya?
3. Tartışmanın ortasında nasıl bir tavır takınıyorsun?
4. Öfke problemin var mı?
5. Genellikle ne tür şeyler yüzünden tartışıyorsunuz?
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