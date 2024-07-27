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Partnerinle Bir Elmanın Yarısı mısınız?

etiket Partnerinle Bir Elmanın Yarısı mısınız?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 22:01

Partnerinle nasıl bir ilişkinizin olduğunu öğrenmek için yeni bir Onedio testi ile karşınızdayız! Partnerinle bir elmanın yarısı mısınız, öğrenmek ister misin?

Sorular hemen aşağıda. 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Şimdi klasik bir soru ile başlayalım: Nasıl tanıştınız?

3. Peki onu ilk gördüğünde ne hissettin?

4. Partnerin seni ilk gördüğünde ne hissetmişti, ona hiç sordun mu?

5. Onunla ne zamandır berabersiniz diye sorsak?

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6. Onun en sevdiği yemeği söylemen için beş saniyen var. Süren başladı!

7. Peki ilk izlediğiniz film neydi, hatırlıyor musun?

8. Son soruya geldik! Birbirinizin sevdiğiniz ve sevmediğiniz özelliklerinizi saymanızı istesek, kaç dakika sürer?

İkiye ayrılamayacak kadar lezzetli ve hoş kokulu bir elma olmuşsunuz!

Siz bir elmanın yarısısınız evet ama sizi hiçbir şekilde ayrı düşünemiyoruz! Ortak zevkleriniz, birbirinize duyduğunuz derin sevgi ve saygı, hoşgörülü bir şekilde devam eden ilişkiniz ve aranızdaki o yoğun tutku günden güne artıyor diyebiliriz. Siz adeta birbiriniz için yaratılmışsınız!

Birkaç küçük farklılığa rağmen uyum içindesiniz!

Siz ilk bakışta birbirinizden çok etkilenmişsiniz. Birbirinizi tamamladığınızı düşünmüşsünüz ama zamanla tanıyınca aslında biraz farklı yönlerinizin olduğunu görmüşsünüz. Elbette hiçbir çift tamamen aynı zevklere ve renklere sahip olmaz ama siz bu farklılıkları tolere edip uyum içinde ilişki sürdürmeyi başarabilen bir çift olmuşsunuz!

Elmanın yarısı ama farklı renklerde olandan!

Siz ilk bakışta aşka inanmışsınız ama birbirinizin zıttı karakterler olduğunuzun farkına çok sonradan varmışsınız. Ancak ikinizin de barındırdığı derin sevgi, sizi birbirinize alıştırmış ve birbirinizden kopamıyorsunuz. Her ne kadar farklılıklar bazen sizi huzursuz etse de, bunun üstesinden gelmeyi başarmışsınız. Yorulduğunuz günler oluyor ama bu yorgunlukları beraber yaşıyor ve beraber atlatıyorsunuz. Bizce bir ilişkide en önemli şeylerden biri de beraber hareket etmek!

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Mr Tg

Siz ilk bakışta aşka inanmışsınız ama birbirinizin zıttı karakterler olduğunuzun farkına çok sonradan varmışsınız.