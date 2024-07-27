Partnerinle Bir Elmanın Yarısı mısınız?
Partnerinle Bir Elmanın Yarısı mısınız?
Partnerinle nasıl bir ilişkinizin olduğunu öğrenmek için yeni bir Onedio testi ile karşınızdayız! Partnerinle bir elmanın yarısı mısınız, öğrenmek ister misin?
Sorular hemen aşağıda. 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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2. Şimdi klasik bir soru ile başlayalım: Nasıl tanıştınız?
3. Peki onu ilk gördüğünde ne hissettin?
4. Partnerin seni ilk gördüğünde ne hissetmişti, ona hiç sordun mu?
5. Onunla ne zamandır berabersiniz diye sorsak?
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Siz ilk bakışta aşka inanmışsınız ama birbirinizin zıttı karakterler olduğunuzun farkına çok sonradan varmışsınız.