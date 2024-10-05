Partnerinle Aranızdaki Cinsel İştahın Seviyesini Söylüyoruz!

Cinsel arzularınız ve tercihlerinizde önemli farklılıklar var gibi, bu da ilişkinizde zorluklar yaratabilir. Bu farklılıkları açık ve dürüst bir şekilde ele almak son derece önemli. Bu konuları birlikte ele almak için cinsel sağlıkta uzmanlaşmış bir terapist veya danışmandan yardım almayı düşünebilirsiniz. Unutmayın, anlayış, sabır ve uzlaşma ile bu farklılıkları aşmak, sizi daha da yakınlaştıracak bir çözüm bulmak mümkündür.