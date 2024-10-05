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Partnerinle Aranızdaki Cinsel İştahın Seviyesini Söylüyoruz!

etiket Partnerinle Aranızdaki Cinsel İştahın Seviyesini Söylüyoruz!

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 23:46

Her çiftin yaşadığı cinsellik bambaşkadır. Kimisi cowgirl'den başlayıp çeşit çeşit pozisyonu dener, kimisi ise bir rutin oluşturur ve ondan çıkmaz. Bunların hepsi sizin cinsel iştah seviyenizin bir göstergesidir. Peki siz ne kadar iştahlı bir cinselliğe sahipsiniz?

Öğrenmek için teste! 

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1. Öncelikle cinsiyetinin öğrenelim mi?

2. O zaman söyle bakalım, partnerinle ne sıklıkla cinsel birliktelik yaşıyorsun?

3. Peki bir çift olarak cinsel hayatınızda yeni şeyler deneme konusundaki yaklaşımınız nedir?

4. Bir çift olarak cinsel hayatınızdan ne kadar memnunsunuz diye sorsak?

5. Şimdi de cinselliğin sizin ilişkinizde ne kadar önemli olduğunu öğrenelim!

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6. Sizin ilişkinizde cinsel yakınlaşma için ilk adımı genelde hanginiz atıyorsunuz?

7. Partnerinle birlikte cinsel fanteziler konusunda nasıl düşünüyorsunuz?

8. Son olarak, cinsel birlikteliklerinizde farklı pozisyonlar denemeyi seviyor musunuz diye sorsalım!

Cinsel iştahınız nirvanada!

Sen ve partnerin cinsel arzularınız ve ihtiyaçlarınız konusunda inanılmaz uyumlusunuz. Açık iletişiminiz, paylaşılan maceracı ruhunuz ve karşılıklı birbirinizi memnun etme isteğiniz derin bir tatmin ve heyecan verici bir cinsel ilişki yaratıyor. Bu bağı sürdürmek için birlikte yeni deneyimler keşfetmeye devam edin ve dürüst ve sevgi dolu bu tutkulu ilişkinizi sürdürün.

Cinsel iştahınız ideal seviyede!

Sen ve partnerin arasında sağlam bir temel var, ancak cinsel uyumluluğunuzda gelişim için alan var. Çift olarak yakınlıktan zevk alıyor olsanız da, iletişiminizi geliştirmek ve yeni deneyimler keşfetmek için fırsatlar hala var. Arzularınız ve fantezileriniz hakkında daha fazla açılma fırsatını değerlendirin ve birlikte aranızdaki bağı geliştirme ve tatmin duygunuzu derinleştirme konusunda çaba gösterin.

Cinsel iştah seviyeniz düşük!

Cinsel arzularınız ve tercihlerinizde önemli farklılıklar var gibi, bu da ilişkinizde zorluklar yaratabilir. Bu farklılıkları açık ve dürüst bir şekilde ele almak son derece önemli. Bu konuları birlikte ele almak için cinsel sağlıkta uzmanlaşmış bir terapist veya danışmandan yardım almayı düşünebilirsiniz. Unutmayın, anlayış, sabır ve uzlaşma ile bu farklılıkları aşmak, sizi daha da yakınlaştıracak bir çözüm bulmak mümkündür.

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