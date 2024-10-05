Partnerinle Aranızdaki Cinsel İştahın Seviyesini Söylüyoruz!
Partnerinle Aranızdaki Cinsel İştahın Seviyesini Söylüyoruz!
Her çiftin yaşadığı cinsellik bambaşkadır. Kimisi cowgirl'den başlayıp çeşit çeşit pozisyonu dener, kimisi ise bir rutin oluşturur ve ondan çıkmaz. Bunların hepsi sizin cinsel iştah seviyenizin bir göstergesidir. Peki siz ne kadar iştahlı bir cinselliğe sahipsiniz?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetinin öğrenelim mi?
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2. O zaman söyle bakalım, partnerinle ne sıklıkla cinsel birliktelik yaşıyorsun?
3. Peki bir çift olarak cinsel hayatınızda yeni şeyler deneme konusundaki yaklaşımınız nedir?
4. Bir çift olarak cinsel hayatınızdan ne kadar memnunsunuz diye sorsak?
5. Şimdi de cinselliğin sizin ilişkinizde ne kadar önemli olduğunu öğrenelim!
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