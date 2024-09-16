Partnerinle Arandaki Cinsel Enerjinin Türünü Söylüyoruz!
Partnerinle Arandaki Cinsel Enerjinin Türünü Söylüyoruz!
Partnerinle arandaki cinsel enerjinin türünü öğrenmek ister misin?
Haydi teste o zaman!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Bu ortamlardan hangisi cinsel enerjini yükseltir?
3. Partnerinle romantik bir anınızı düşünmeni istiyoruz. Bu an sende hangi duyguları uyandırıyor?
4. Peki genel olarak bunlardan hangisi sana daha çekici geliyor?
5. Senin için ideal ve romantik bir buluşma bunlardan hangisi diye sorsak?
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