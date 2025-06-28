Partnerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İlişkinizi Nasıl Etkiliyor?
Sosyal medya uygulamalarını kullanmayan kaldı mı? Bizce kalmamıştır! Hayatımızın büyük bir kısmını kaplayan sosyal medya kullanımı, sadece kendi hayatımızı değil aynı zamanda hayatımızdaki insanın da hayatını etkiliyor. Peki ne kadar etkiliyor diye sorsan, ne söylerdik?
Cevabı testin sonunda!
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Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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Partnerinin telefonuna baktığında ortalama ekran süresi ne kadar çıkıyor?
En sık kullandığı sosyal medya uygulaması, bunlardan hangisi?
Hikaye kısmında en çok ne paylaşıyor diye sorsak?
Peki kaç gönderisi var?
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Ondan seni paylaşmasını istediğinde bunu hiç reddettiği oldu mu?
Devam edelim! Kaç takipçisi var?
Son olarak şunu soralım: Partnerin hiç "influencer" olmak istedi mi?
Etkilemesine hiç izin vermiyor!
Pek etkilemiyor gibi!
Partnerin bir influencer edasıyla sosyal medyayı kullanıyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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