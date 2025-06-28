onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İlişkinizi Nasıl Etkiliyor?

etiket Partnerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İlişkinizi Nasıl Etkiliyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 23:23

Sosyal medya uygulamalarını kullanmayan kaldı mı? Bizce kalmamıştır! Hayatımızın büyük bir kısmını kaplayan sosyal medya kullanımı, sadece kendi hayatımızı değil aynı zamanda hayatımızdaki insanın da hayatını etkiliyor. Peki ne kadar etkiliyor diye sorsan, ne söylerdik?

Cevabı testin sonunda!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

Partnerinin telefonuna baktığında ortalama ekran süresi ne kadar çıkıyor?

En sık kullandığı sosyal medya uygulaması, bunlardan hangisi?

Hikaye kısmında en çok ne paylaşıyor diye sorsak?

Peki kaç gönderisi var?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ondan seni paylaşmasını istediğinde bunu hiç reddettiği oldu mu?

Devam edelim! Kaç takipçisi var?

Son olarak şunu soralım: Partnerin hiç "influencer" olmak istedi mi?

Etkilemesine hiç izin vermiyor!

Sosyal medya mı? Sizin için ilişkiyi etkileyecek bir faktör değil gibi görünüyor! Partnerin ne kadar sosyal medyada zaman geçirirse geçirsin, ikinizin arasındaki bağ çok daha güçlü. Bu durum, güvene ve sağlıklı iletişime ne kadar önem verdiğinizi gösteriyor. Bizce bu duruş harika bir örnek! Aynen böyle devam. 👏

Pek etkilemiyor gibi!

Partnerinin sosyal medya alışkanlıkları arada sırada gündeme gelse de ilişkinizde büyük bir etki yaratmıyor. O, sosyal medyayı hayatında dengeleyerek kullanıyor gibi görünüyor. Tabii bu durum, senin de açık ve anlayışlı yaklaşımının bir sonucu olabilir. Bizce bu, ilişkilerde altın değerinde bir durum. Her şey kararında, değil mi? 😊

Partnerin bir influencer edasıyla sosyal medyayı kullanıyor!

Partnerin adeta sosyal medyada bir yıldız gibi! Belki takipçi sayısı hızla artıyor, belki sürekli bir paylaşım akışı var. Bu durum bazen ilişkinizde konu olsa da aranızdaki iletişim ve anlayış sayesinde dengeliyorsunuz. Bizce partnerinin bu yönünü desteklemek ve aranızdaki uyumu korumak, ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Sen de biraz sahneye çıkmayı düşünmez misin? 😉

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın