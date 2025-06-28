Partnerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İlişkinizi Nasıl Etkiliyor?

Sosyal medya mı? Sizin için ilişkiyi etkileyecek bir faktör değil gibi görünüyor! Partnerin ne kadar sosyal medyada zaman geçirirse geçirsin, ikinizin arasındaki bağ çok daha güçlü. Bu durum, güvene ve sağlıklı iletişime ne kadar önem verdiğinizi gösteriyor. Bizce bu duruş harika bir örnek! Aynen böyle devam. 👏