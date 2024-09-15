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Parke Temizliğinde Dikkat Etmen Gereken 11 Detay

etiket Parke Temizliğinde Dikkat Etmen Gereken 11 Detay

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 13:31

Parke temizliği, evdeki en önemli detaylardan biri. Hem şık duruşu hem de sıcak atmosferiyle parkeler, evimize ayrı bir hava katıyor. Ancak, bu güzelliklerin uzun süre korunması için doğru temizliği yapmak şart! Herkesin bildiği gibi, parkeler hassas yüzeyler ve yanlış temizlik yöntemleriyle zarar görmesi an meselesi. 

Peki, parkelerimizin ilk günkü gibi parlak ve yeni kalmasını nasıl sağlarız? Gel, birlikte parke temizliğinde dikkat etmen gereken 11 detaya bakalım.

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1. Önce bir güzel süpür!

Parkelerinin üzerinden geçen toz, kir ve ufak tefek kırıntılar zamanla parkelerinin çizilmesine yol açabilir. Bu yüzden temizlik işine başlamadan önce parkelerini güzelce süpürmen lazım. Ama dikkat, sert uçlu bir süpürge değil, yumuşak uçlu bir dikey süpürge kullanman şart! Sert fırçalar parkelerine zarar verebilir, bunu istemeyiz, değil mi?

2. Nemli bezle temizlerken dikkatli ol.

2. Nemli bezle temizlerken dikkatli ol.

Parke temizliği yaparken suyu fazla kaçırmamak çok önemli. Parkeler suyu sevmez; fazla su parkelerin şişmesine, hatta yerinden oynamasına bile neden olabilir. Bu yüzden bezi iyice sıkıp nemli hale getir, sonra temizliğini yap. Temizlik sonrası da parkeleri kuru bir bezle silip kalan nemi almalısın. Parkeler ıslak kalmasın, aman dikkat!

3. Doğru temizlik ürününü seçmek önemli.

3. Doğru temizlik ürününü seçmek önemli.

Parkeler hassas yüzeyler ve kimyasal ürünler bu yüzeye zarar verebilir. Ağır kimyasallar, parkelerinin parlaklığını kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden, parkeler için özel üretilmiş temizlik ürünlerini tercih etmek en iyisi. Eğer doğal ürünler kullanmayı seviyorsan, sirke gibi asidik ürünlerden uzak dur. Parkelerinin rengi solmasın, parlaklığı kaçmasın diye bu noktaya dikkat et!

4. Sıcak suyu unut!

Temizlikte sıcak su kullanmak iyi bir fikir gibi gelebilir ama parkeler için değil. Sıcak su, parkelerin yüzeyindeki cilayı aşındırarak parkelerin korunmasız kalmasına yol açabilir. Bu yüzden temizlikte ılık su kullanmak en iyisi. Ilık su, parkelerin parlaklığını korur ve yüzeye zarar vermez. Hem temiz, hem de parkelerin güvende kalır!

5. Mobilya ayaklarına keçe yapıştırmak hayat kurtarır!

5. Mobilya ayaklarına keçe yapıştırmak hayat kurtarır!

Mobilyalar parkelerde çiziklerin başlıca nedeni olabilir. Ağır mobilyaları hareket ettirirken dikkatli olmalısın. Mobilya ayaklarının altına keçe yapıştırarak bu çizikleri önleyebilirsin. Küçük bir dokunuş ama parkelerin ömrünü uzatır, bizden söylemesi!

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6. Aşındırıcı süngerlerden uzak dur!

Temizlik yaparken kullandığın sünger ya da bezin türü çok önemli. Aşındırıcı süngerler parkelerin yüzeyine zarar verebilir ve matlaşmasına neden olabilir. Akıllı robot süpürgeler, parkelerinin üzerinde nazik bir temizlik yaparak onları çizmeden temizler. Yumuşak bezler ya da mikrofiber bezler de bu iş için biçilmiş kaftan. Hem temizlik işini kolaylaştırır hem de parkelerini güvende tutar.

7. Güneş ışınlarına dikkat!

Parkelerin doğrudan güneş ışığına maruz kalıyorsa, zamanla renkleri solabilir. Perdelerini çekmek ya da parkelerin üzerine bir halı sermek bu sorunun önüne geçebilir. Ayrıca UV koruyucu cilalar da kullanabilirsin. Bu sayede parkelerin güneşten etkilenmez ve uzun yıllar ilk günkü gibi kalır.

8. Düzenli temizlik şart!

Parke temizliği için düzenli bir rutin oluşturmak parkelerin ömrünü uzatır. Haftalık olarak yapacağın temizlik, parkelerinde biriken toz ve kirleri ortadan kaldırır ve parkelerinin parlak kalmasını sağlar. Ayrıca, bu düzenli temizlik sayesinde parkeler üzerinde leke ya da iz oluşmasının da önüne geçebilirsin.

9. Yoğun trafik alanlarına dikkat!

Evinin bazı bölümleri daha sık kullanılıyorsa, bu alanlardaki parkeler daha hızlı yıpranabilir. Özellikle oturma odası ya da mutfak gibi yerlerde, parkelerin üzerine halı sererek bu yıpranmayı en aza indirebilirsin. Ayrıca, yoğun kullanılan alanlarda parkelerin cilasını yenilemek de iyi bir fikir olabilir.

10. Lekeleri hemen temizle!

Parke üzerine dökülen sıvılar, özellikle de renkli sıvılar, anında temizlenmezse kalıcı lekelere neden olabilir. Bu tür kazalarda hızlı olmak çok önemli. Bu işlemi yaparken kablosuz Philips dik süpürge ile işinizi çok daha kolaylaştırabilirsiniz. Bu süpürgenin çift yönlü Aqua başlığı, tozdan yapışkan lekelere kadar her türlü kiri tek harekette süpürüp silme özelliği sunar. Ayrıca, 360° emiş başlığı sayesinde en inatçı kirleri bile tamamen temizleyerek parkelerin üzerinde hiçbir iz bırakmaz.

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11. Parkelerin uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi kalmasını istiyorsan, zaman zaman profesyonel bir bakım yaptırmak iyi bir yatırım olabilir.

Profesyonel cilalama ve bakım işlemleri, parkelerin yüzeyini yeniler ve uzun süre dayanıklı kalmasını sağlar. Özellikle büyük alanlarda bu tür bir bakım parkelerin ömrünü uzatır.

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