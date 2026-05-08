Para İçin Neler Yapabilirsin? Dare Market İsimli Meydan Okuma Platformu Tartışmalara Neden Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.05.2026 - 12:24

İnternet üzerinden para kazanmak isteyenler için oluşturuna yeni bir platform İngiltere'de gündem oldu. Dare Market isimli platformda insanlar birbirlerine tuhaf işler yaptırıyor ve meydan okumaları kabul edenler bunu videoya çekip para alıyor. Platformun sahibi bunu internetin en eğlenceli platformu olarak nitelerken bazıları “insanları sömürme” olarak görüyor. Hatta bunu Squid Game veya Roma'daki gladyatör dövüşlerine benzetenler de var.

Platformun mantığı çok basit...

Bir kullanıcı ortaya bir meydan okuma (dare) koyuyor ve “Bunu yapanlara şu kadar para vereceğim” diyor. Örneğin, sokakta komik bir dans etmek, garip bir kıyafetle dolaşmak veya utandırıcı bir şey yapmak gibi seçenekler mevcut. Meydan okumayı koyan kişi videolardan en iyisini seçiyor ve parayı veriyor. Para genellikle Solana üzerinden dijital para (kripto) olarak ödeniyor. 

2025’te kurulan platform kısa sürede 2 milyon dolar yatırım aldı. Kurucu ve CEO Isla Rose Perfito  “İnsanlar hem para hem şöhret istiyor, biz bunu bir arada veriyoruz” dese de platform son günlerde sık sık tartışılıyor.

Platform tehlikeli meydan okumaların kabul edilmeyeceğini açıklasa da tartışmaya açık hale geldi.

Bazı kullanıcılar “Çok eğlenceli, para kazanmanın yeni yolu” diyor. Ama birçok kişi de tepki gösteriyor: “Zenginler fakirleri eğlence için kullanıyor”, “Black Mirror dizisi gibi oldu” yorumları yaygın. Kimisi de “İnsanlık nereye gidiyor?” diye soruyor. Platform tehlikeli işleri yasaklasa da, para uğruna ne kadar ileri gidileceği tartışılıyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
