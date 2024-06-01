Pamuklara Sarıp Sarmaladığınız Bebeğiniz İçin 10 Temizlik Tüyosu

Buna bebeğiniz küçükken çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Dışarıdan geldiğinizde ellerinizi güzelce yıkamalısınız. Yoksa dışarıdan getirdiğiniz mikroplar bebeğinizin hastalanmasına neden olabilir. Yine bebeğinizin emziği ya da biberonu gibi eşyalarına dokunmadan önce de ellerinizi yıkamanız gerek.