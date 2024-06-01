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Pamuklara Sarıp Sarmaladığınız Bebeğiniz İçin 10 Temizlik Tüyosu

etiket Pamuklara Sarıp Sarmaladığınız Bebeğiniz İçin 10 Temizlik Tüyosu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 13:01

Bebek olduktan sonra evin temizliğine daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bebeğiniz için ev temizliğinde dikkat etmeniz gerekenlere birlikte bakalım mı?

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1. Eve bir bebek geldiyse her yerin tertemiz olması gerekiyor ama özellikle zeminlere ekstra önem verilmeli.

Bebekler özellikle emekleme döneminde yerlerde sürünüyorlar. O yüzden emekleyen bir bebeğiniz varsa zemin temizliğini asla aksatmamalısınız. Zemin temizliğinde sadece süpürmek tabii ki yetmez, silmek de şart. Yerleri temizlerken bebeğinizin cildine dost ürünler tercih etmeye dikkat etmelisiniz.

2. Bebeklerin sürekli ellerinde olan oyuncakların düzenli dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Bebeğinizin sürekli oynadığı oyuncakların düzenli temizliğe ihtiyacı var. Plastik oyuncaklarını su ve sabunla yıkayabilirsiniz. Kumaş oyuncakları ise çamaşır makinesinde yıkamanız mümkün. Burada kullandığınız deterjanların mutlaka bebeğinize uygun olduğundan emin olmalısınız.

3. Bebeklerin oyuncakları kadar mobilyaları da düzenli temizlenmeli.

Bebeğinizin sürekli ellerinin değdiği beşiği, mama sandalyesi gibi mobilyalarını da belli aralıklarla temizlemeniz gerekiyor. Bu mobilyalarda çok sık toz birikebileceği için düzenli silinmesi şart.

4. Bebeğinizin kıyafetlerini yıkarken özel ürünler kullanmalısınız.

Bebek kıyafetleri doğal olarak çok sık yıkanıyor. Bu kıyafetleri yıkarken bebeklere özel parfümsüz ve doğal içeriğe sahip deterjanlar kullanmanız gerekiyor. Bu sayede bebeğinizin cildi rahatsız olmuyor. Ayrıca deterjan kalıntısı kalmaması için iyice durulandığından emin olmalısınız.

5. Bebekli evlerin havasının her zaman temiz tutulması gerek.

Özellikle bebeğinizin odasındaki hava kalitesinin yüksek olmasına dikkat etmelisiniz. Bunun için bebek odasında bir hava temizleyici kullanabilirsiniz. Bunun dışında düzenli havalandırarak da bebeğinizin odasının daha temiz bir havaya sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

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6. Bebeklerin biberonları ve emzikleri temizlikte asla ihmal edilmemesi gerekenlerden.

Biberonları ve emzikleri her kullanım sonrası yıkayıp temizlemelisiniz. Bebeklerin sürekli kullandığı bu araçları iyi şekilde temizlememek bebeğiniz için oldukça zararlı. O yüzden güzelce strelize etmeniz gerek. Bunun için kaynar su kullanmanız mümkün.

7. Bebekle temas etmeden önce yapılması gereken ellerinizi yıkamak.

Buna bebeğiniz küçükken çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Dışarıdan geldiğinizde ellerinizi güzelce yıkamalısınız. Yoksa dışarıdan getirdiğiniz mikroplar bebeğinizin hastalanmasına neden olabilir. Yine bebeğinizin emziği ya da biberonu gibi eşyalarına dokunmadan önce de ellerinizi yıkamanız gerek.

8. Bebeğinizin özel bir alt değiştirme alanı varsa buranın temizliğini de sık sık yapmalısınız.

Bebeğinizin altını değiştirdikten sonra bu değiştirme bölgesini güzelce dezenfekte etmeniz gerekiyor. Her değişim sonrası bu temizliğin yapılması önemli. Alt değiştirme alanı değil de değiştirme minderi kullanıyorsanız da minderi belirli aralıklarla yıkamalısınız.

9. Bebeğinizin banyo yaptığı küvetin de temizlenmesi gerek.

Bebekler çok sık banyo yapmasa da banyo küvetlerinin her banyo sonrası iyice temizlenmesi gerek. Banyo yaparken kullandığı diğer eşyaları da düzenli temizlemelisiniz. Örneğin banyoda kullandığı oyuncak ördeğinin veya diğer malzemelerinin de düzenli temizliği şart.

10. Bebeğinizle arabada seyahat ediyorsanız arabanızın temizliğini de ihmal etmemelisiniz.

Seyahate çıkmadan önce bebeğinizin araç koltuğunu, özellikle ağzının veya ellerinin değebileceği yerleri güzelce temizlemeniz gerekiyor. Yine arabanın içindeki tozları da süpürmek gerek.

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