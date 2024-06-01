Pamuklara Sarıp Sarmaladığınız Bebeğiniz İçin 10 Temizlik Tüyosu
Pamuklara Sarıp Sarmaladığınız Bebeğiniz İçin 10 Temizlik Tüyosu
Bebek olduktan sonra evin temizliğine daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bebeğiniz için ev temizliğinde dikkat etmeniz gerekenlere birlikte bakalım mı?
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1. Eve bir bebek geldiyse her yerin tertemiz olması gerekiyor ama özellikle zeminlere ekstra önem verilmeli.
2. Bebeklerin sürekli ellerinde olan oyuncakların düzenli dezenfekte edilmesi gerekiyor.
3. Bebeklerin oyuncakları kadar mobilyaları da düzenli temizlenmeli.
4. Bebeğinizin kıyafetlerini yıkarken özel ürünler kullanmalısınız.
5. Bebekli evlerin havasının her zaman temiz tutulması gerek.
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