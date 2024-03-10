Pamuk Gibi Olduk: Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un Hayranına Gösterdiği Nezaket ve İlgi Alkış Topladı!
Pamuk Gibi Olduk: Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un Hayranına Gösterdiği Nezaket ve İlgi Alkış Topladı!
Bahar dizisinde canlandırdığı Evren karakteriyle son günlerde gündemden düşmeyen Buğra Gülsoy, nezaketi ve inceliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor. Evli olduğu dönemde hayranını kahvaltıya davet eden ve kibarlığıyla bilinen Gülsoy'un o hayranı ortaya çıktı, övgülerin ardı arkası kesilmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yılların en sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olan Buğra Gülsoy, Bahar'da canlandırdığı Evren karakteriyle bir kez daha kalpleri kazandı.
Biliyorsunuz Aşk Yeniden dizisinde canlandırdığı Fatih Şekercizade karakteriyle yarattığı mükemmel erkek profilini hala hafızamızdan atmış değiliz.
Oyunculuk konusundaki yeteneğinden emin olduğumuz Gülsoy, kendi hayatında da oynadığı rollerdeki kadar mükemmel olduğunu bir kez daha gösterdi.
X'de bir Twitter kullanıcısı Buğra Gülsoy'u her gördüğünde bir hayranını pazar kahvaltısına davet edişini hatırladığını dile getirdi.
Bunun üzerine bahsi geçen hayran ortaya çıktı ve Gülsoy'un ne kadar cana yakın, değer veren bir insan olduğundan söz etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevilmeyi hak ettiğini dile getiren hayranı Buğra Gülsoy'u övmelere doyamadı!
Gülsoy'un bu nazik tavrına yorum yağdı!
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda