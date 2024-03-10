Pamuk Gibi Olduk: Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un Hayranına Gösterdiği Nezaket ve İlgi Alkış Topladı!

Bahar dizisinde canlandırdığı Evren karakteriyle son günlerde gündemden düşmeyen Buğra Gülsoy, nezaketi ve inceliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor. Evli olduğu dönemde hayranını kahvaltıya davet eden ve kibarlığıyla bilinen Gülsoy'un o hayranı ortaya çıktı, övgülerin ardı arkası kesilmedi!