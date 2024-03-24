Özgür Özel, AK Parti'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ı 'İçkili Mekan' Ziyaretleri Üzerinden Hedef Aldı!
Özgür Özel, AK Parti'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ı 'İçkili Mekan' Ziyaretleri Üzerinden Hedef Aldı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yürüttüğü seçim çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken AK Parti'nin adayı Hamza Dağ'ı hedef aldı. Özel, 'İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. Gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, gelirsek karışmayız diye' ifadelerini kullandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ı hedef aldı.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak, "Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Hamza Dağ'ın "bağımsız aday" gibi seçim kampanyası yürüttüğünü iddia eden Özel, şöyle devam etti: 👇
"İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. "
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