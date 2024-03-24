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Özgür Özel, AK Parti'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ı 'İçkili Mekan' Ziyaretleri Üzerinden Hedef Aldı!

Özgür Özel, AK Parti'nin İzmir Adayı Hamza Dağ'ı 'İçkili Mekan' Ziyaretleri Üzerinden Hedef Aldı!

Özgür Özel Hamza Dağ
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.03.2024 - 16:04

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yürüttüğü seçim çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken AK Parti'nin adayı Hamza Dağ'ı hedef aldı. Özel, 'İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. Gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, gelirsek karışmayız diye' ifadelerini kullandı. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ı hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ı hedef aldı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak, "Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak, "Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ'ın "bağımsız aday" gibi seçim kampanyası yürüttüğünü iddia eden Özel, şöyle devam etti: 👇

Hamza Dağ'ın "bağımsız aday" gibi seçim kampanyası yürüttüğünü iddia eden Özel, şöyle devam etti: 👇

"İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. "

"İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. "

'İzmir'in bütün gençlerini bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Getirdikleri aday geçmişte alkol yasası görüşülürken gece 22.00'den sonra alkol satılmamasını '20.00'den önce satılsa ne olur, hiç satılmasa ne olur' diyen aday, gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, gelirsek karışmayız diye.' 

'Boğaziçi'ndeki rektörü kim atadıysa Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor. Buna İzmir geçit vermeyecek.'

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