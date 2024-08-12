Özel Okullar Servis Ücretinde Sınır Tanımıyor: 24 Bin TL Olması Gereken Mesafe 70 Bin TL Oldu
Özel Okullar Servis Ücretinde Sınır Tanımıyor: 24 Bin TL Olması Gereken Mesafe 70 Bin TL Oldu
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/ozel-o...
9 Eylül’de açılacak okullar öncesinde düzenlenen UKOME toplantısında binlerce öğrencinin kullanacağı servis araçlarının ücret tarifesi belirlendi. Karara göre en kısa mesafe yaklaşık 24 bin lira oldu. Ancak bazı özel okullar ekstra hizmetleri öne sürerek bu fiyatı 70 bin liralara kadar çıkardı.
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2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belli oldu.
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Buna göre rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira.
NTV’de yer alan habere göre; Ancak UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı.
Birçok özel okul servis ücreti henüz netleşmedi. Ancak zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu sene 71 bin liraya çıktı.
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