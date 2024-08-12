Özel Okullar Servis Ücretinde Sınır Tanımıyor: 24 Bin TL Olması Gereken Mesafe 70 Bin TL Oldu

9 Eylül’de açılacak okullar öncesinde düzenlenen UKOME toplantısında binlerce öğrencinin kullanacağı servis araçlarının ücret tarifesi belirlendi. Karara göre en kısa mesafe yaklaşık 24 bin lira oldu. Ancak bazı özel okullar ekstra hizmetleri öne sürerek bu fiyatı 70 bin liralara kadar çıkardı.