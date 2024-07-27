Oyuncu Değişikliğine Gidilen Bu Karakterlerden Hangisi Daha İyi?

Dizilerde kimi zaman oyuncunun isteğiyle, kimi zaman da yapımın isteğiyle oyuncu değişikliğine gidiliyor. Bu durum bazen diziyi olumsuz bazen de olumlu etkileyebiliyor. Bakalım sen bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsun?

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