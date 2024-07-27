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Oyuncu Değişikliğine Gidilen Bu Karakterlerden Hangisi Daha İyi?

Oyuncu Değişikliğine Gidilen Bu Karakterlerden Hangisi Daha İyi?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 15:01

Dizilerde kimi zaman oyuncunun isteğiyle, kimi zaman da yapımın isteğiyle oyuncu değişikliğine gidiliyor. Bu durum bazen diziyi olumsuz bazen de olumlu etkileyebiliyor. Bakalım sen bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsun?

Hadi ankete!

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1. Yaprak dökümü Şevket'le başlayalım!

2. Bizimkiler dizisi - Şükrü

3. Çocuklar Duymasın - Meltem

4. Muhteşem Yüzyıl - Hürrem

5. Doktorlar - Ela

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6. Arka Sokaklar - Pınar

7. Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kösem Sultan

8. Çocuklar Duymasın - Emre

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