"Oyuncak Hikayesi"ne İlham Olan 86 Yıllık Oyuncak Mağazasından Üzen Haber
"Oyuncak Hikayesi"ne İlham Olan 86 Yıllık Oyuncak Mağazasından Üzen Haber
Pixar'ın ünlü filmi Oyuncak Hikâyesi'ne (Toy Story) ilham olan 86 yıllık oyuncak mağazası Jeffrey's Toys hırsızlıklar ve ölüm tehditleri nedeniyle kapanma kararı aldığını açıkladı.
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Pixar'ın "Oyuncak Hikâyesi" serisine ilham olan 86 yıllık Jeffrey's Toys mağazası, artan suç oranları ve değişen alışveriş alışkanlıkları nedeniyle kapanma kararı aldı.
1938'de açılan ve San Francisco'nun en eski mağazası olan Jeffrey's Toys'un işletmecisi Luhn Ailesi birkaç yıldır yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat'ta kapatılcağını açıkladı.
Aile avukatının açıklamasına göre, Luhnlar şehir merkezindeki tehlike, enflasyon, tüketici harcamalarındaki düşüş ve dünya çapındaki perakende satış çöküşü nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Ayrıca mağazalarının hırsızlar tarafından hedef alındığını ve bir çalışanlarının bıçak tehdidi aldığını ifade ettiler.
Mission Local'a göre, geçen yıl San Francisco soygunlarda 2022'ye kıyasla yüzde 14'lük bir artış kaydetti.
Kısa bir süre önce bir dizi perakendeci de hırsızlık tehdidi nedeniyle şehirdeki mağazalarını kapatmıştı.
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Jeffrey's Toys'un ortak sahibi Matthew Luhn, ailenin Union Square'deki mağazaları için ayda 20 bin dolar kira ödediğini belirtti. Ancak, şehirle olan ilişkilerinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.
Luhn, Pixar'da ilk Oyuncak Hikâyesi filminde çalıştı ve babasından sık sık fikir aldıklarını söyled
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