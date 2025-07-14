Oyun Tercihlerine Göre Sen Hangi Karaktersin?
Ellerinde konsol, gözlerin ekranda, ruhun bambaşka bir evrende… Oyunlar artık sadece boş zamanları doldurmak için değil; bir karakterin içine girip onun gibi hissetmek, seçimler yapmak, strateji kurmak, arkadaşlarla eğlenmek ya da tamamen huzur bulmak için bir yaşam biçimi. Peki sen oyun dünyasında hangi karakter tipine en yakınsın? Sessiz ama etkili bir suikastçı mı, herkesin saygı duyduğu bir lider mi, yoksa tatlı tatlı çiftliğini kurup pancar eken bir barış elçisi mi?
Bu test, oyun oynarken aldığın kararlar, tercih ettiğin türler ve oyun içi davranışlarına göre seni hangi oyun karakterinin temsil ettiğini ortaya çıkaracak. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Öncelikle oyun oynamaya başladığında ilk hedefin ne olur?
4. Ardından bir oyunda karakter yaratırken nelere dikkat edersin?
5. Oyun oynarken saatler nasıl geçiyor anlamıyorum.
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6. Aşağıdakilerden hangisi seni en çok cezbeden, kendine çeken oyun türüdür?
7. Peki oyun oynarken hangi ortamlarda vakit geçirmeyi daha çok seversin?
8. Oyunu sadece kazanmak için değil, deneyimlemek için oynarım.
9. Diyelim ki oyun sırasında başına bir sorun geldi. Nasıl tepki verirsin?
10. Son olarak çok oyunculu bir oyunda takım içindeki rolün genelde nasıldır?
Sen fantastik dünyaların bilgesisin!
Sen lider ruhlu bir stratejistsin!
Sen aksiyon kelimesinin vücut bulmuş halisin!
Sen barışçıl aynı zamanda da yaratıcı bir ruh gibisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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