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Oyun Tercihlerine Göre Sen Hangi Karaktersin?

etiket Oyun Tercihlerine Göre Sen Hangi Karaktersin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 16:31

Ellerinde konsol, gözlerin ekranda, ruhun bambaşka bir evrende… Oyunlar artık sadece boş zamanları doldurmak için değil; bir karakterin içine girip onun gibi hissetmek, seçimler yapmak, strateji kurmak, arkadaşlarla eğlenmek ya da tamamen huzur bulmak için bir yaşam biçimi. Peki sen oyun dünyasında hangi karakter tipine en yakınsın? Sessiz ama etkili bir suikastçı mı, herkesin saygı duyduğu bir lider mi, yoksa tatlı tatlı çiftliğini kurup pancar eken bir barış elçisi mi?

Bu test, oyun oynarken aldığın kararlar, tercih ettiğin türler ve oyun içi davranışlarına göre seni hangi oyun karakterinin temsil ettiğini ortaya çıkaracak. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Öncelikle oyun oynamaya başladığında ilk hedefin ne olur?

4. Ardından bir oyunda karakter yaratırken nelere dikkat edersin?

5. Oyun oynarken saatler nasıl geçiyor anlamıyorum.

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6. Aşağıdakilerden hangisi seni en çok cezbeden, kendine çeken oyun türüdür?

7. Peki oyun oynarken hangi ortamlarda vakit geçirmeyi daha çok seversin?

8. Oyunu sadece kazanmak için değil, deneyimlemek için oynarım.

9. Diyelim ki oyun sırasında başına bir sorun geldi. Nasıl tepki verirsin?

10. Son olarak çok oyunculu bir oyunda takım içindeki rolün genelde nasıldır?

Sen fantastik dünyaların bilgesisin!

Senin için oyunlar sadece birer dijital deneyim değil; ruhunu doyuran, zihnini geliştiren, kalbini açan başka evrenler. Rol yapma oyunlarında karakterinin geçmişini ilmek ilmek dokur, diyalog seçeneklerini iç dünyanla eşleştirerek seçersin. Büyü sistemleri, eski el yazmaları, görevler arasına saklanmış efsaneler senin en çok keyif aldığın alanlar.

Tıpkı Geralt of Rivia gibi derin ve içe dönüksün; sezgilerin güçlü, ahlaki kararların gri tonlarda. Dragon Age’den Solas gibi bilge ama karmaşık bir yapıdasın. Veya Elder Scrolls’taki Dovahkiin gibi, içine doğduğun dünyanın kaderini omuzlarında taşıyorsun.

Gerçek hayatta seni tanıyanlar, akıllı, düşünceli ve hayal gücü yüksek biri olduğunu fark eder. Dışarıdan sakin görünsen de içinde devasa evrenler barındırıyorsun.

Sen lider ruhlu bir stratejistsin!

Senin için oyun, bir savaş alanı değil; bir satranç tahtası. Sen her hamleyi planlayan, olasılıkları analiz eden ve sonunda galibiyete ulaşan zekâ timsalisin. Oyun başlar başlamaz kaynak yönetimi, pozisyon avantajı ve uzun vadeli taktikler senin aklında netleşir.

Tıpkı StarCraft’tan Jim Raynor gibi karizmatik ve lider ruhlusun. Veya Mass Effect’in efsanevi Komutan Shepard’ı gibi kriz anında soğukkanlılığını koruyup herkesi peşinden sürüklersin. Age of Empires’ta toprağı en iyi sen kullanırsın, çünkü senin için strateji sadece oyun değil, bir yaşam biçimidir.

Gerçek hayatta sorumluluk almaktan çekinmeyen, ekip çalışmalarında yönlendirici ve vizyoner birisin. İnsanlar seni doğal bir lider olarak görür çünkü sen sadece aklınla değil, sezgilerinle de yön verirsin.

Sen aksiyon kelimesinin vücut bulmuş halisin!

Senin ruhun hızla besleniyor! Oyun dünyasında öyle bir enerjin var ki, haritada bir hareketlenme oldu mu ilk sen koşarsın. FPS, battle royale ya da MOBA… Adrenalin senin yakıtın, skor tahtası ise senin arenan. Oyuna başladığında tek bir hedefin vardır: zirve.

Sen tam bir Call of Duty’deki Soap MacTavish ya da Valorant’tan Jett gibisin. Hızlı, çevik ve ölümcül. Ya da belki GTA V’ten Trevor kadar kaotik ama eğlencelisin! Risk alırsın, düşersin, kalkarsın ama oyundan kopmazsın.

Gerçek hayatta da enerjik, girişken, zamanla yarışan bir yapın var. Rekabetten çekinmezsin, çünkü bu seni daha iyi yapar. Seninle oynayanlar ya hayran kalır ya da seni takımına katmak ister. İki durumda da kazanan sensin.

Sen barışçıl aynı zamanda da yaratıcı bir ruh gibisin!

Senin için oyun, savaş değil huzur. Kaos değil denge. Oyun dünyasında en çok sevdiğin şey, bir şeyleri üretmek, düzenlemek, güzelleştirmek. Hayvan beslemek, sebze yetiştirmek, mutfakta tarifler denemek veya bir yaşam kurmak seni mutlu ediyor.

Sen tıpkı Stardew Valley'deki karakterimiz gibi sakinliğin peşindesin. Veya The Sims’teki yaratıcı mimar gibi hayalindeki yaşamı inşa etmeyi seviyorsun. Belki de Animal Crossing’deki Isabelle kadar tatlı ve sevecensin! Oyunlarda kimseye zarar vermeden mutlu olmanın mümkün olduğunu herkese kanıtlıyorsun.

Gerçek hayatta da doğaya düşkün, huzur arayan, küçük şeylerden büyük mutluluk çıkarabilen birisin. İnsanlar seni yanında olunca rahatlatıcı buluyor. Empatin yüksek, bakış açın renkli ve iç dünyan apayrı bir güzellikte.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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