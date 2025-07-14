Oyun Tercihlerine Göre Sen Hangi Karaktersin?

Ellerinde konsol, gözlerin ekranda, ruhun bambaşka bir evrende… Oyunlar artık sadece boş zamanları doldurmak için değil; bir karakterin içine girip onun gibi hissetmek, seçimler yapmak, strateji kurmak, arkadaşlarla eğlenmek ya da tamamen huzur bulmak için bir yaşam biçimi. Peki sen oyun dünyasında hangi karakter tipine en yakınsın? Sessiz ama etkili bir suikastçı mı, herkesin saygı duyduğu bir lider mi, yoksa tatlı tatlı çiftliğini kurup pancar eken bir barış elçisi mi?

Bu test, oyun oynarken aldığın kararlar, tercih ettiğin türler ve oyun içi davranışlarına göre seni hangi oyun karakterinin temsil ettiğini ortaya çıkaracak. Hazırsan başlıyoruz!