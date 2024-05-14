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Oynaklık Korkuttu! Kripto Varlıklarda Kaldıraçlı İşlemlere Yasak, SPK'ya Yetki: Kanun Teklifi Meclis Yolunda

Oynaklık Korkuttu! Kripto Varlıklarda Kaldıraçlı İşlemlere Yasak, SPK'ya Yetki: Kanun Teklifi Meclis Yolunda

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 11:13

Kripto varlıklara yönelik yasa hazırlıkları sürerken, işlemlerin kanuni zeminini ilk kez tanımlayacak kanun teklifinde son aşamaya gelindi. Yasa teklifinin bu hafta Meclis'e sunulması beklenirken, kripto varlıklarda açığa satış ve kaldıraçlı işlemler yasaklanacak.

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Kripto varlıklar, hazırlanan yasa teklifiyle ilk defa "gayri maddi varlıklar" olarak kanunen tanımlanmış olurken, işlemlerin şeffaf ve güvenilir zemine oturması sağlanacak.

Kripto varlıklar, hazırlanan yasa teklifiyle ilk defa "gayri maddi varlıklar" olarak kanunen tanımlanmış olurken, işlemlerin şeffaf ve güvenilir zemine oturması sağlanacak.

NTV'nin haberine göre, yasa teklifi Meclis'e bu hafta gelecek. Uluslararası kuruluşlarda incelenirken, kripto varlıklar geniş anlamda tanımlanacak.

Coin ihraçlarına yönelik esaslarda yetkili kurum Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olacak.

Coin ihraçlarına yönelik esaslarda yetkili kurum Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olacak.

Kripto varlıkların alım-satım platformlarının lisansları ve denetimi SPK tarafından yapılacak.

Finans kuruluşlarına benzer şekilde faaliyet şartları zorunlu olurken, tüm işlemler kayıt altında tutulacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemelerine uyumlu olacak.

Kripto varlıklar oynaklıklarıyla da yüksek kar ve zararlara yol açtığından, kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması da söz konusu olacak.

Kripto varlıklar oynaklıklarıyla da yüksek kar ve zararlara yol açtığından, kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması da söz konusu olacak.

Yurtdışı uygulamalardaki incelemelerde yasaklar ve sınırlamalar da bulunuyor. 

Kripto varlıkların, yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği ilke ve esasları da sonrasında düzenlenecek ve yetki yine SPK'da olacak.

SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenler, "izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı" suçuyla da cezalandırılacak.

SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenler, "izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı" suçuyla da cezalandırılacak.
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