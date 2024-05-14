Oynaklık Korkuttu! Kripto Varlıklarda Kaldıraçlı İşlemlere Yasak, SPK'ya Yetki: Kanun Teklifi Meclis Yolunda
Oynaklık Korkuttu! Kripto Varlıklarda Kaldıraçlı İşlemlere Yasak, SPK'ya Yetki: Kanun Teklifi Meclis Yolunda
Kripto varlıklara yönelik yasa hazırlıkları sürerken, işlemlerin kanuni zeminini ilk kez tanımlayacak kanun teklifinde son aşamaya gelindi. Yasa teklifinin bu hafta Meclis'e sunulması beklenirken, kripto varlıklarda açığa satış ve kaldıraçlı işlemler yasaklanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kripto varlıklar, hazırlanan yasa teklifiyle ilk defa "gayri maddi varlıklar" olarak kanunen tanımlanmış olurken, işlemlerin şeffaf ve güvenilir zemine oturması sağlanacak.
Coin ihraçlarına yönelik esaslarda yetkili kurum Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olacak.
Kripto varlıklar oynaklıklarıyla da yüksek kar ve zararlara yol açtığından, kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması da söz konusu olacak.
SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenler, "izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı" suçuyla da cezalandırılacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın