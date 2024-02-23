Oy Oranı Giderek Artıyor! HBS Araştırma'nın Şubat Ayı Seçim Anketine Kararsızlar Damga Vurdu

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, vatandaşların hangi partiye destek vereceği de büyük bir merak konusu haline geldi. HBS Araştırma Şirketi tarafından şubat ayında gerçekleştirilen bir araştırmada kararsızların oy oranı, birçok partiyi geride bıraktı.