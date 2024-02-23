Oy Oranı Giderek Artıyor! HBS Araştırma'nın Şubat Ayı Seçim Anketine Kararsızlar Damga Vurdu
Oy Oranı Giderek Artıyor! HBS Araştırma'nın Şubat Ayı Seçim Anketine Kararsızlar Damga Vurdu
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, vatandaşların hangi partiye destek vereceği de büyük bir merak konusu haline geldi. HBS Araştırma Şirketi tarafından şubat ayında gerçekleştirilen bir araştırmada kararsızların oy oranı, birçok partiyi geride bıraktı.
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Herkesin nasıl sonuçlanacağını beklediği 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım sürüyor.
HBS Araştırma Şirketi tarafından yapılan son ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuyla vatandaşların tercihleri ölçüldü.
Şubat ayında gerçekleştirilen çalışmada, AK Parti yine zirvede yer alırken, CHP ikinci sırayı aldı. Ancak, dikkat çeken bir detay kararsız seçmenlerin oranı oldu.
Yüzde 10,9'luk kararsız oran, AK Parti ve CHP'nin ardından en yüksek oran olarak kaydedildi.
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