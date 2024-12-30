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Otoparkta Taraftarlara Saldırmıştı: Mircea Lucesu'nun Oğlu Ravzan Lucescu'nun Cezası Açıklandı!

Otoparkta Taraftarlara Saldırmıştı: Mircea Lucesu'nun Oğlu Ravzan Lucescu'nun Cezası Açıklandı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.12.2024 - 18:18

Türk futbolseverlerin Mircea Lucescu'nun oğlu olarak yakından tanıdığı Razvan Lucescu, bu kez sahadaki başarılarıyla değil, karıştığı bir skandal nedeniyle gündemde. Yunanistan'ın köklü ekiplerinden PAOK'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, AEK ile oynanan maçın ardından yaşanan şiddet olayı nedeniyle ağır bir ceza aldı.

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Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın başında olan Mircea Lucescu'nun oğlu Ravzan Lucescu, futboldan men edildi.

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın başında olan Mircea Lucescu'nun oğlu Ravzan Lucescu, futboldan men edildi.

PAOK'u çalıştıran isim, AEK'e 1-0 mağlup olduğu maçta tribünlerin küfürlü tezahüratlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

PAOK'u çalıştıran isim, AEK'e 1-0 mağlup olduğu maçta tribünlerin küfürlü tezahüratlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

55 yaşındaki teknik adam, otobüsle stadyumdan ayrılırken tezahüratların hala devam etmesine dayanamamış, taraftarlara saldırmıştı.

55 yaşındaki teknik adam, otobüsle stadyumdan ayrılırken tezahüratların hala devam etmesine dayanamamış, taraftarlara saldırmıştı.

O anlara ait görüntüler yayınlanırken Yunanistan Futbol Federasyonu, Ravzan ve dört yardımcısının 4 ay boyunca futboldan men edilmesine karar verildiğini açıkladı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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