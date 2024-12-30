Otoparkta Taraftarlara Saldırmıştı: Mircea Lucesu'nun Oğlu Ravzan Lucescu'nun Cezası Açıklandı!

Türk futbolseverlerin Mircea Lucescu'nun oğlu olarak yakından tanıdığı Razvan Lucescu, bu kez sahadaki başarılarıyla değil, karıştığı bir skandal nedeniyle gündemde. Yunanistan'ın köklü ekiplerinden PAOK'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, AEK ile oynanan maçın ardından yaşanan şiddet olayı nedeniyle ağır bir ceza aldı.