Otopark Ücretinden Dert Yanan Cüneyt Özdemir'e Emrah Safa Gürkan'dan Destek İsyanı
Otopark Ücretinden Dert Yanan Cüneyt Özdemir'e Emrah Safa Gürkan'dan Destek İsyanı
Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen bir konu var: fahiş fiyatlar. Cüneyt Özdemir, bir otopark parasının 800 TL olmasına isyan edince pek çok kişiden de destek gördü. Bu isimlerden birisi de ünlü tarihçi yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyayı ne zaman açsanız, canınızı sıkan bir adisyonla karışılaşırsınız muhakkak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cüneyt Özdemir, bir paylaşımında otoparkın tam 800 lira olmasına isyan etti.
Cüneyt Özdemir'e destek veren isimlerden birisi de ünlü tarihçi, yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan oldu.
"Geçen Bağdat Caddesi'nde bir yer açılmış, spaghetti 800. Güzeldi falan ama senin konseptin bile yok, makarnanın yanında sushi var falan, yanda Bağdat Caddesi teyzesi, havaya su sıçratan kitsch bir mekansın nihayetinde..."
"Resmen silkeleniyoruz arkadaşlar."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşlardan da bu duruma tepki yükseldi.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın