Otopark Ücretinden Dert Yanan Cüneyt Özdemir'e Emrah Safa Gürkan'dan Destek İsyanı

Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen bir konu var: fahiş fiyatlar. Cüneyt Özdemir, bir otopark parasının 800 TL olmasına isyan edince pek çok kişiden de destek gördü. Bu isimlerden birisi de ünlü tarihçi yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan oldu.