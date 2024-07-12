Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Otopark Ücretinden Dert Yanan Cüneyt Özdemir'e Emrah Safa Gürkan'dan Destek İsyanı

Otopark Ücretinden Dert Yanan Cüneyt Özdemir'e Emrah Safa Gürkan'dan Destek İsyanı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.07.2024 - 22:53

Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen bir konu var: fahiş fiyatlar. Cüneyt Özdemir, bir otopark parasının 800 TL olmasına isyan edince pek çok kişiden de destek gördü. Bu isimlerden birisi de ünlü tarihçi yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyayı ne zaman açsanız, canınızı sıkan bir adisyonla karışılaşırsınız muhakkak.

Sosyal medyayı ne zaman açsanız, canınızı sıkan bir adisyonla karışılaşırsınız muhakkak.

Zaten çarşıya, pazara gitseniz de durum değişmiyor. Fiyatı artan ürünler, yalnızca şık lokantaların ürünleri değil maalesef.

Cüneyt Özdemir, bir paylaşımında otoparkın tam 800 lira olmasına isyan etti.

Cüneyt Özdemir, bir paylaşımında otoparkın tam 800 lira olmasına isyan etti.

Özdemir, “Geçen gün marinaya gittim otopark ücreti 800 TL. Otopark sahibi arkadaş gelenlerin %95’i itiraz etmiyor parayı veriyor dedi” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'e destek veren isimlerden birisi de ünlü tarihçi, yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan oldu.

Cüneyt Özdemir'e destek veren isimlerden birisi de ünlü tarihçi, yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan oldu.

Emrah Safa Gürkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu;

4-5 euroluk aperol Bodrum'da 850 lira, 25 euro.

2 euroluk croissant Kadıköy'de 200-250, Kuruçeşme'de 480 lira.

"Geçen Bağdat Caddesi'nde bir yer açılmış, spaghetti 800. Güzeldi falan ama senin konseptin bile yok, makarnanın yanında sushi var falan, yanda Bağdat Caddesi teyzesi, havaya su sıçratan kitsch bir mekansın nihayetinde..."

"Geçen Bağdat Caddesi'nde bir yer açılmış, spaghetti 800. Güzeldi falan ama senin konseptin bile yok, makarnanın yanında sushi var falan, yanda Bağdat Caddesi teyzesi, havaya su sıçratan kitsch bir mekansın nihayetinde..."

Ben buna niye 800 lira vereyim gerizekalı mıyım? Verdim. Gerizekalıyım.

"Resmen silkeleniyoruz arkadaşlar."

"Resmen silkeleniyoruz arkadaşlar."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vatandaşlardan da bu duruma tepki yükseldi.

Vatandaşlardan da bu duruma tepki yükseldi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın