Otel Seçerken Mutlaka Önceden Bilmeniz Gereken 10 Şey

Otel odanız tatil boyunca eviniz gibi olacak. Tam da bu yüzden ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve sizi mutlu, rahat hissettirecek bir odaya sahip olmalısınız. Kaç kişi kalacağınız da bu konuda önemli bir detay haline geliyor. Eğer kalabalık bir aile olarak gidiyorsanız ferah ve ekstra banyolu bir odaya sahip olmanız gerekir. Odaların büyüklüğü, manzarası, yatak tipi ve diğer özelliklerini dikkatle inceleyin.