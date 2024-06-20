Otel Seçerken Mutlaka Önceden Bilmeniz Gereken 10 Şey
Otel Seçerken Mutlaka Önceden Bilmeniz Gereken 10 Şey
Mükemmel bir tatil için konaklama yapılacak otel çok ama çok önemli. Peki otel seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?
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1. İlk olarak tabii ki otelin konumu çok önem arz ediyor.
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2. Hizmet ve olanaklara göz atmanız şart.
3. Fiyat kısmını es geçmek olmaz.
4. Temizlik de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri.
5. Yemek yemeyi seviyorsanız yiyecek ve içecek konusu önemli.
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