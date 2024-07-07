Oscar'a Kayak Aday: Adrián Solano

Finlandiya’nın Lahti Kentinde düzenlenen Kuzey Disiplini Dünya Şampiyonası’nda benzerine ancak peri masallarında rastlanacak ve uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı.

Start verildiğinde piste çıkan kişi, ayakta dahi duramıyor, yeni doğan bir tay gibi yalpalayarak, düşe kalka parkuru tamamlamaya çalışıyordu. Parkuru tamamladığındaysa rakiplerinin hepsi otelin yolunu çoktan tutmuş olacaktı. O ise şaşkın bakışlar altında sonuncu geldiği yarış sonrası ne yapacağını, nereye gideceğini bilemiyor, herkesin “bu adam da kim?” meraklı bakışları arasında güle oynaya ilk yarış gününü geride bırakıyor olacaktı.

Kimse bilmese de o esrarengiz kişi esas mesleği profesyonel aşçı olan Adrian Solano’nun ta kendisiydi. Nasıl oldu bilinmez aşçılık yaparken bir anda kendini kayak pistlerinde bulacak Dünya Şampiyonası’na katıldığındaysa ömründe en ufak bir kayak tecrübesi olmadan bunu gerçekleştirecekti. Nitekim Şubat ayında Finlandiya’da düzenlenecek olan şampiyonaya katılmak için Paris’e uçacak ve buradan İsveç’e geçerek yarışma hazırlıklarını burada sürdürecekti. Paris’e ayak bastığındaysa “yasa dışı göçmen” olduğu iddia edilerek İsveç yolculuğuna izin verilmeyecek, beşinci günün sonunda cebinde sadece 28 Euro ile ülkesine dönmeyi başarabilecekti.

Tüm bunlar yaşanırken bir yandan ülkesinde kendisine olan destek artacak bir yandan da ekonomik olarak zor günler geçiren ülkesinde bu yolculuğu nasıl yaptığı tartışma konusu olacaktı.

Oysa bu iddialara şöyle cevap verecekti: