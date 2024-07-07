Oscar'a Kayak Aday: Adrián Solano
Oscar'a Kayak Aday: Adrián Solano
Cesur insanlar, hayatın zorlukları karşısında yılmadan mücadele eden, korkularının üzerine giderek engelleri aşan kişilerdir. Onlar, belirsizliklerle dolu bir yolda ilerlerken bile kararlılıklarından ödün vermezler. Cesaretleri, sadece fiziksel riskler karşısında değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal zorluklar karşısında da kendini gösterir. Bu insanlar, toplumda bir değişim yaratmak için gereken adımları atmaktan çekinmezler ve bu sayede diğerlerine de ilham verirler. Cesur olmak, sadece korkusuz olmak değil, korkulara rağmen doğru bildiği yoldan sapmamaktır.
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İşte onlardan biri Adrián Solano...
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Solano'ya uzanan yardım eli
"Kar üstünde ilk tecrübemdi, korktum."
O bir fenomen
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