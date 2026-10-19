Ünlü Cips Markasından "Kutusunda Gömülmeyi Kabul Edene 200 Yıl Bedava Cips" Kampanyası

Ünlü cips markası Pringles, Cadılar Bayramı için akıllara durgunluk veren bir kampanya başlattı. Marka, öldükten sonra küllerinin Pringles kutusu şeklindeki bir kaba konulmasını kabul eden bir kişiye 200 yıl yetecek kadar bedava cips verecek. Kampanyanın ilham kaynağı ise kutunun mucidinin gerçek hikâyesi!

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