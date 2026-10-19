Ünlü Cips Markasından "Kutusunda Gömülmeyi Kabul Edene 200 Yıl Bedava Cips" Kampanyası
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ünlü cips markası Pringles, Cadılar Bayramı için akıllara durgunluk veren bir kampanya başlattı. Marka, öldükten sonra küllerinin Pringles kutusu şeklindeki bir kaba konulmasını kabul eden bir kişiye 200 yıl yetecek kadar bedava cips verecek. Kampanyanın ilham kaynağı ise kutunun mucidinin gerçek hikâyesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kazanan kişiye değerli metalden özel bir kül kabı verilecek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fikrin arkasında kutunun mucidinin vasiyeti var
Başvurular 22 Ekim'de sona eriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın