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Ünlü Cips Markasından "Kutusunda Gömülmeyi Kabul Edene 200 Yıl Bedava Cips" Kampanyası

Ünlü Cips Markasından "Kutusunda Gömülmeyi Kabul Edene 200 Yıl Bedava Cips" Kampanyası

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 13:06
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Ünlü cips markası Pringles, Cadılar Bayramı için akıllara durgunluk veren bir kampanya başlattı. Marka, öldükten sonra küllerinin Pringles kutusu şeklindeki bir kaba konulmasını kabul eden bir kişiye 200 yıl yetecek kadar bedava cips verecek. Kampanyanın ilham kaynağı ise kutunun mucidinin gerçek hikâyesi!

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Kazanan kişiye değerli metalden özel bir kül kabı verilecek

Kazanan kişiye değerli metalden özel bir kül kabı verilecek

'Once You Drop' adlı kampanyayı kazanan kişiye, orijinal Pringles kutusunun ölçülerinde tasarlanmış, değerli metalden özel bir kül kabı verilecek. Kapağı çıkarılabilen kabın üzerine kişiye özel bir yazı da kazınacak.

Ödülün asıl dikkat çeken kısmı ise 200 yıl yetecek cips. Kazanan kişi, bu 'ölüm sonrası' cips stokunu öldükten sonra dilediği kişiye miras bırakabilecek.

Fikrin arkasında kutunun mucidinin vasiyeti var

Fikrin arkasında kutunun mucidinin vasiyeti var

Kampanyanın çıkış noktası, Pringles'ın ikonik silindir kutusunu icat eden kimyager Fredric Baur. Baur 2008'de hayatını kaybettiğinde ailesi vasiyetini yerine getirdi: Küllerinin bir kısmı bir Pringles kutusuna konuldu ve kutu, kalan külleriyle birlikte toprağa verildi.

Mars Snacking Kuzey Amerika'dan Mauricio Jenkins, kampanyanın Cadılar Bayramı'nın kara mizahından ve Z kuşağının absürt hikâyelere olan ilgisinden beslendiğini söylüyor.

Başvurular 22 Ekim'de sona eriyor

Başvurular 22 Ekim'de sona eriyor

Küllerinizin Pringles kutusunda gömülmesini isterseniz, katılmak için herhangi bir ürün satın almak zorunda değilsiniz. ABD'de yasal olarak yaşayan 18 yaş üstü kişiler, kampanyanın internet sitesinde dijital bir 'vasiyetname' imzalayarak çekilişe katılabiliyor.

Başvurular ABD saatiyle 22 Ekim 23.59'a kadar sürecek. Kazanan kişi kurayla belirlenecek ve 31 Ekim civarında açıklanacak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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