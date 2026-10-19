İstanbul Valisi Davut Gül Unreal x Jeton Konserinde Yaşanan Olayın Nedenini Açıkladı
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Başta İstanbul olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Vali Gül İstanbul'da 6, Kocaeli'de ise 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 'Unreal x Jeton' konserinde yaşanan olay hakkında da son durumu açıkladı.
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İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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