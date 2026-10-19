İstanbul Valisi Davut Gül Unreal x Jeton Konserinde Yaşanan Olayın Nedenini Açıkladı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül şu ifadeleri kullandı: “29 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3 hemşehrimiz farklı uyuşturucular kullanmışlar. Konserde yenilen içilen ürünlerde problem yok. Dolayısıyla ölüm, uyuşturucudan kaynaklı.”

Ayazağa'daki ıslah çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Vali 'İstanbul’da 6 kişi, Kocaeli’de 2 kişi vefat etti. 19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti' dedi.