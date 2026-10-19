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İstanbul Valisi Davut Gül Unreal x Jeton Konserinde Yaşanan Olayın Nedenini Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül Unreal x Jeton Konserinde Yaşanan Olayın Nedenini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 13:00
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Başta İstanbul olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Vali Gül İstanbul'da 6, Kocaeli'de ise 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 'Unreal x Jeton' konserinde yaşanan olay hakkında da son durumu açıkladı.

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İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül şu ifadeleri kullandı: “29 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3 hemşehrimiz farklı uyuşturucular kullanmışlar. Konserde yenilen içilen ürünlerde problem yok. Dolayısıyla ölüm, uyuşturucudan kaynaklı.”

Ayazağa'daki ıslah çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Vali 'İstanbul’da 6 kişi, Kocaeli’de 2 kişi vefat etti. 19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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