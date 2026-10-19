İngiltere'de Otobüste Telefondan Yüksek Sesle Müzik Dinleyene 100 Sterlin Ceza: Yetki Yerel Yönetimlerde
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İngiltere'de otobüste telefonundan hoparlörle müzik ya da video açan yolculara 100 sterline kadar sabit ceza kesilebilecek. Ulaştırma Bakanlığı'nın pazartesi günü yayımladığı yeni rehber, yerel ulaşım otoritelerine kendi kurallarını belirleme ve bunları cezayla uygulama yetkisi veriyor; aynı paket elektronik sigara içmeyi, çöp atmayı ve tehditkâr davranışları da kapsıyor.
Kaynak: Sky News
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Başbakan Andy Burnham, belediyeleri yeni yetkileri kullanmaya çağırdı: Yüksek sesli müzik yolculuğu çok çabuk bozabiliyor.
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Kurallar her belediyede ayrı yazılacak ancak yürürlüğe girmeleri için Ulaştırma Bakanı'nın imzası şart.
Cezayı otobüs şoförleri değil, ulaşım güvenlik görevlileri ve polis kesecek.
Sendika lideri Sharon Graham önlemi "yetersiz" buldu, muhalefet ise hükümetin geç kaldığını söyledi.
Londra'da yetkinin Transport for London hatlarına nasıl uygulanacağı henüz net değil.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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