İngiltere'de Otobüste Telefondan Yüksek Sesle Müzik Dinleyene 100 Sterlin Ceza: Yetki Yerel Yönetimlerde

Başbakan Andy Burnham, yerel yönetimlerin ağustosta kazandığı yetkileri kullanmasını istedi. Burnham'a göre telefondan yüksek sesle müzik ya da video açmak 'yolculuğu çok çabuk bozabilir'. Başbakan, bu davranışın yanı sıra otobüslerde çöp bırakma, elektronik sigara içme ve tehdit edici tavırlara karşı da belediyelerin harekete geçmesini önerdi.

Hükümet konuyu yalnızca otobüslerle sınırlı tutmuyor. Pazartesi günü İngiltere genelinde 'yolculuğu paylaş, gürültüyü değil' sloganıyla bir kampanya başlatıldı; kampanya yolculara telefon ve tabletlerinde kulaklık kullanmalarını hatırlatıyor. Kulaklıksız müzik dinleyenlere karşı sosyal baskı yaratmak da amaçlar arasında.