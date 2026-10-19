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İngiltere'de Otobüste Telefondan Yüksek Sesle Müzik Dinleyene 100 Sterlin Ceza: Yetki Yerel Yönetimlerde

İngiltere'de Otobüste Telefondan Yüksek Sesle Müzik Dinleyene 100 Sterlin Ceza: Yetki Yerel Yönetimlerde

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 12:36
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İngiltere'de otobüste telefonundan hoparlörle müzik ya da video açan yolculara 100 sterline kadar sabit ceza kesilebilecek. Ulaştırma Bakanlığı'nın pazartesi günü yayımladığı yeni rehber, yerel ulaşım otoritelerine kendi kurallarını belirleme ve bunları cezayla uygulama yetkisi veriyor; aynı paket elektronik sigara içmeyi, çöp atmayı ve tehditkâr davranışları da kapsıyor.

Kaynak: Sky News

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Başbakan Andy Burnham, belediyeleri yeni yetkileri kullanmaya çağırdı: Yüksek sesli müzik yolculuğu çok çabuk bozabiliyor.

Başbakan Andy Burnham, belediyeleri yeni yetkileri kullanmaya çağırdı: Yüksek sesli müzik yolculuğu çok çabuk bozabiliyor.

Başbakan Andy Burnham, yerel yönetimlerin ağustosta kazandığı yetkileri kullanmasını istedi. Burnham'a göre telefondan yüksek sesle müzik ya da video açmak 'yolculuğu çok çabuk bozabilir'. Başbakan, bu davranışın yanı sıra otobüslerde çöp bırakma, elektronik sigara içme ve tehdit edici tavırlara karşı da belediyelerin harekete geçmesini önerdi.

Hükümet konuyu yalnızca otobüslerle sınırlı tutmuyor. Pazartesi günü İngiltere genelinde 'yolculuğu paylaş, gürültüyü değil' sloganıyla bir kampanya başlatıldı; kampanya yolculara telefon ve tabletlerinde kulaklık kullanmalarını hatırlatıyor. Kulaklıksız müzik dinleyenlere karşı sosyal baskı yaratmak da amaçlar arasında.

Kurallar her belediyede ayrı yazılacak ancak yürürlüğe girmeleri için Ulaştırma Bakanı'nın imzası şart.

Kurallar her belediyede ayrı yazılacak ancak yürürlüğe girmeleri için Ulaştırma Bakanı'nın imzası şart.

Ulaştırma Bakanlığı'nın rehberine göre yerel ulaşım otoriteleri otobüslerdeki antisosyal davranışları tanımlayan kendi kurallarını koyabilecek, bu kuralların ihlalinde de en fazla 100 sterlinlik sabit ceza uygulayabilecek. Her kural yürürlüğe girmeden önce Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'ın onayından geçmek zorunda.

Alexander, birkaç saygısız kişinin davranışının diğer yolcuların yolculuğunu bozmasının 'çok sinir bozucu' olduğunu belirtti. Yani ülke çapında tek tip bir yasak değil, şehirden şehre değişebilecek bir düzen söz konusu: bir belediye müziği yasaklarken bir diğeri bu yola hiç girmeyebilir.

Cezayı otobüs şoförleri değil, ulaşım güvenlik görevlileri ve polis kesecek.

Cezayı otobüs şoförleri değil, ulaşım güvenlik görevlileri ve polis kesecek.

Hükümet, kuralları uygulama işinin otobüs şoförlerine bırakılmayacağını açıkladı. Cezaları, bu iş için görevlendirilecek uzman ulaşım güvenlik görevlileri ile polis kesecek. Şoförlerin yolcuyla tartışmaya girmesi hem güvenlik hem de sefer düzeni açısından risk sayıldığı için bu ayrım özellikle vurgulandı.

Trenlerde ise tablo daha sert: müziği kapatmayı reddeden yolcuya mevcut kurallar uyarınca 1.000 sterline kadar ceza kesilebiliyor. Yeni kampanya, bu yetkiyi trenlerde de hatırlatmayı hedefliyor. LADbible'ın aktardığına göre, Guardian'daki bir habere atıfta bulunulan seçmen verilerinde yaklaşık yüzde 60'lık bir kesim, telefondan yüksek sesle müzik ve video açanlara karşı işlem yapılmasını destekliyor.

Sendika lideri Sharon Graham önlemi "yetersiz" buldu, muhalefet ise hükümetin geç kaldığını söyledi.

Sendika lideri Sharon Graham önlemi "yetersiz" buldu, muhalefet ise hükümetin geç kaldığını söyledi.

Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, önlemleri 'iyi niyetli' ama ulaşım çalışanlarının karşılaştığı 'giderek tırmanan taciz seline' karşı 'tamamen yetersiz' olarak niteledi. Graham'a göre asıl sorun müzik değil, çalışanlara yönelik şiddet ve tacizdi.

Muhafazakâr Parti'nin gölge ulaştırma bakanı Richard Holden ise İşçi Partisi hükümetinin 'sonunda Muhafazakârlara yetiştiğini' söyledi. Holden, demiryolu çalışanlarına yönelik saldırıların İşçi Partisi döneminde yüzde 68 arttığını, buna karşın kovuşturmaların düştüğünü savundu. Campaign for Better Transport'tan Ben Plowden ise antisosyal davranışın insanları toplu taşımadan uzaklaştıran 'gerçek bir caydırıcı' olduğunu belirtti.

Londra'da yetkinin Transport for London hatlarına nasıl uygulanacağı henüz net değil.

Londra'da yetkinin Transport for London hatlarına nasıl uygulanacağı henüz net değil.

Londra'daki otobüsleri Transport for London (TfL) işlettiği için, yeni yetkilerin başkentte tam olarak nasıl işleyeceği şimdilik belirsiz. Yani Londralı yolcular için 100 sterlinlik cezanın ne zaman ve hangi çerçevede devreye gireceği henüz açıklanmadı.

Liberal Demokratların ulaşım sözcüsü Olly Glover ise uygulamanın başarısının denetime bağlı olduğunu söyledi; ulaşım güvenlik görevlilerinin finanse edilmesini ve tekrar eden ihlallerde 1.000 sterlinlik cezaya gidilmesini istedi. Şimdi gözler, belediyelerin kendi kurallarını yazıp Ulaştırma Bakanı'nın onayına sunacağı ilk başvurularda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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