Ruhi Çenet Hantavirüslü Gemi Belgeselinin Ardından Yaşadıklarını Anlattı

Bilgi amaçlı ve mütevazı videolarla başladığı yayıncılık hayatına dünyanın en ulaşılmaz yerlerinde belgesel çekerek devam eden ve YouTube'da 19,7 milyon abonesi bulunan Ruhi Çenet, hantavirüs salgınının çıktığı MV Hondius gemisindeki yolculuğunu anlatan belgeseli 18 Ekim'de kanalında yayınladı.

Ancak videonun ilginç kısmı yolculuktan ziyade yolculuk esnasında yaşananlar oldu. Tristan da Cunha Adası'na belgesel çekmek için çıkılan yolculukta üç yolcu hayatını kaybetti. İlk ölümün ardından yolculara 'doğal sebepler' açıklaması yapıldı, hantavirüs bağlantısı günler sonra ortaya çıktı. Çenet, yaklaşık 29 dakikalık videonun sonunda gemiden döndükten sonra yaşadıklarını da anlattı. Testlerinin tamamı negatif çıkan Çenet, 42 günlük karantinanın yanında hakkında yapılan ağır yorumlarla da baş etmek zorunda kaldığını söyledi. Yaşadığı baskının saçlarını ağarttığını da sözlerine ekledi.