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Ruhi Çenet Hantavirüslü Gemi Belgeselinin Ardından Yaşadıklarını Anlattı

Ruhi Çenet Hantavirüslü Gemi Belgeselinin Ardından Yaşadıklarını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 12:56
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Bilgi amaçlı ve mütevazı videolarla başladığı yayıncılık hayatına dünyanın en ulaşılmaz yerlerinde belgesel çekerek devam eden ve YouTube'da 19,7 milyon abonesi bulunan Ruhi Çenet, hantavirüs salgınının çıktığı MV Hondius gemisindeki yolculuğunu anlatan belgeseli 18 Ekim'de kanalında yayınladı.

Ancak videonun ilginç kısmı yolculuktan ziyade yolculuk esnasında yaşananlar oldu. Tristan da Cunha Adası'na belgesel çekmek için çıkılan yolculukta üç yolcu hayatını kaybetti. İlk ölümün ardından yolculara 'doğal sebepler' açıklaması yapıldı, hantavirüs bağlantısı günler sonra ortaya çıktı. Çenet, yaklaşık 29 dakikalık videonun sonunda gemiden döndükten sonra yaşadıklarını da anlattı. Testlerinin tamamı negatif çıkan Çenet, 42 günlük karantinanın yanında hakkında yapılan ağır yorumlarla da baş etmek zorunda kaldığını söyledi. Yaşadığı baskının saçlarını ağarttığını da sözlerine ekledi.

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Çenet'e Göre Yolculuğun Zor Kısmı Gemi Değil, Dönüş Sonrası Yaşananlardı

Çenet'e Göre Yolculuğun Zor Kısmı Gemi Değil, Dönüş Sonrası Yaşananlardı

Belgeselin 23. dakikasında Tristan da Cunha'ya ulaşıp belgeseli çekmeyi başardıklarını anlatan Çenet, ardından yolculuğun zor kısmının gemideki günler olduğunu sandığını, ama yanıldığını söylüyor. Çünkü dönüşün ardından yalnızca 42 günlük bir karantinayla değil, ne olduğunu anlatmasına fırsat kalmadan yanlış anlaşılmak, suçlanmak ve herkesin önünde aşağılanmakla da karşılaşıyor. Çenet'e göre bu baskı saçlarını beyazlatmaya yetti.

Atlantik'te 15 gün süren yolculuğun ardından dünyanın en uzak yerleşimine ulaşan ekip, ilerleyen günlerde Saint Helena Adası'nda gemiden indi. Çenet, burada üç gün bekleyip uçağa bindiğini, yaklaşık iki günde İstanbul'a döndüğünü aktarıyor. Eve vardığında gemide bir virüs olabileceğini bilmediğini, ilk ölümün yolculara doğal sebeplere bağlanarak açıklandığını hatırlatıyor. Ailesiyle buluştuğu anlar da videoda yer alıyor.

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Çenet'in anlattığına göre eve döndükten sonra aylar önce davet edildiği bir düğüne katıldı. Ertesi gün gemide kalan bir arkadaşı, bir yolcunun daha öldüğünü ve ölümler arasında bağlantı bulunduğunu yazdı. Nedeni ilk kez o gün duyduğu hantavirüstü. Sağlık Bakanlığı'na ulaştı ve karantinası başladı. Videoda gemideki virüsün insandan insana bulaşabilen Andes türü olduğu, ağır vakalarda solunum yetmezliğine yol açabildiği de aktarılıyor.

Karantinanın ilk haftasında hakkında söylenenleri de videoya koyan Çenet, kasıtlı olarak gemiye yerleştirildiği iddialarını, savcılığın harekete geçmesi çağrılarını ve çok sert yorumları gösterdi. Testlerinin tamamının negatif çıktığını, karantinanın bittiğini ve virüsün yayılmadığını söyleyen Çenet, bir hafta önce fark ettiği bir şeyi anlattı: saçları daha da grileşmişti. Bunca şeyin, yalnızca eşi benzeri olmayan bir belgesel çekmek istemesi yüzünden başına geldiğini sözlerine ekledi.

Tristan da Cunha belgeselinin tamamı ise şimdilik yalnızca kanalın üyelerine açık. Herkese açık yayın tarihi daha sonra duyurulacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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