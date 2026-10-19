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Konya'da Sanayi Esnafı Akıma Uyarak Araçların Arasında Yoga Yaptı

Konya'da Sanayi Esnafı Akıma Uyarak Araçların Arasında Yoga Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 12:49
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Konya'da bir grup sanayi esnafı, günlük tamir mesaisine ara verip yoga yapmaya başladı. Motor sesi ve alet gürültüsüyle anılan sanayide bu kez matlar serildi: stres atmak ve dinlenmek için bir araya gelen ustalar nefes ve esneme hareketlerini iş yerlerinde, tamir sırasını bekleyen araçların yanında yaptı. Yerel basın bu tabloyu, kadınların katıldığı yoga etkinliklerinin Konya sanayisine taşınması olarak yorumladı. Geçen hafta da bir otomobil bayisinde kadınların sabah yogası yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

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Ustalar tamir bekleyen araçların yanında yoga matlarına geçti

Ustalar tamir bekleyen araçların yanında yoga matlarına geçti

Ustalar, gün boyu makine, motor ve tamir işleriyle geçen mesaiye ara verdi. Amaç iş stresinden uzaklaşmak, dinlenmek ve esnekliklerini bir kez de yoga matında sınamaktı. Çalışmalar tamirini bekleyen araçların durduğu iş yerlerinde yapıldı, yani sanayinin kendi zemini yoga stüdyosuna dönüştü.

Araç bakımı ve onarımı gibi bedensel olarak yıpratıcı işlerle uğraşan esnafın yoga yapması, görüntüleri sosyal medyada ilgi çeken bir tezata çevirdi. Haber siteleri de tabloyu alışılmışın dışında ve eğlenceli buldu; bir haberde 'Konya sanayisinde yeni akım' ifadesi kullanıldı.

Bayide yoga yapan kadınlar fotoğraflarının izinsiz paylaşıldığını söyledi

Bayide yoga yapan kadınlar fotoğraflarının izinsiz paylaşıldığını söyledi

Geçen hafta konuşulan görüntüler, bir otomobil bayisinde düzenlenen sabah yogası etkinliğinden çıktı. Kadınların sergilenen araçların arasında yoga yaptığı kareler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tartışma yarattı.

Ardından katılımcı kadınlar ortak bir açıklama yaptı. Davet edildikleri bir etkinliğe katıldıklarını, fotoğrafın çekildiğinden ve paylaşılacağından haberlerinin olmadığını söyleyen kadınlar, paylaşımların ardından kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini, hakaret ve taciz içerikli mesajlar aldıklarını öne sürdü. 'Biz bu olayın sorumluları değil, mağdurlarıyız' diyen kadınlar, fotoğraflarını izinsiz paylaşanlar ve kendilerini hedef gösterenler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Konya'daki ustaların yogası ise bu görüntüler konuşulurken geldi. Yerel haberler de etkinliği, kadınların katıldığı yoga etkinliklerinin sanayiye taşınması diye anlattı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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