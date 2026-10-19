Konya'da Sanayi Esnafı Akıma Uyarak Araçların Arasında Yoga Yaptı

Ustalar, gün boyu makine, motor ve tamir işleriyle geçen mesaiye ara verdi. Amaç iş stresinden uzaklaşmak, dinlenmek ve esnekliklerini bir kez de yoga matında sınamaktı. Çalışmalar tamirini bekleyen araçların durduğu iş yerlerinde yapıldı, yani sanayinin kendi zemini yoga stüdyosuna dönüştü.

Araç bakımı ve onarımı gibi bedensel olarak yıpratıcı işlerle uğraşan esnafın yoga yapması, görüntüleri sosyal medyada ilgi çeken bir tezata çevirdi. Haber siteleri de tabloyu alışılmışın dışında ve eğlenceli buldu; bir haberde 'Konya sanayisinde yeni akım' ifadesi kullanıldı.