Konya'da Sanayi Esnafı Akıma Uyarak Araçların Arasında Yoga Yaptı
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Konya'da bir grup sanayi esnafı, günlük tamir mesaisine ara verip yoga yapmaya başladı. Motor sesi ve alet gürültüsüyle anılan sanayide bu kez matlar serildi: stres atmak ve dinlenmek için bir araya gelen ustalar nefes ve esneme hareketlerini iş yerlerinde, tamir sırasını bekleyen araçların yanında yaptı. Yerel basın bu tabloyu, kadınların katıldığı yoga etkinliklerinin Konya sanayisine taşınması olarak yorumladı. Geçen hafta da bir otomobil bayisinde kadınların sabah yogası yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
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Ustalar tamir bekleyen araçların yanında yoga matlarına geçti
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Bayide yoga yapan kadınlar fotoğraflarının izinsiz paylaşıldığını söyledi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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