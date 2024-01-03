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Ortamların Aranan İnsanı Olmak İçin Geliştirmeniz Gereken 10 Yönünüz

etiket Ortamların Aranan İnsanı Olmak İçin Geliştirmeniz Gereken 10 Yönünüz

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 09:01

İnsan ilişkilerinizi geliştirip ortamlarda sevilen biri haline dönüşmek için bazı yönlerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ne mi o yönler? İçeriğimize geçelim! 👇

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1. Açık iletişim kurabilmek

İlişkilerin temelini iletişimin oluşturduğunu söylemeye bile gerek yoktur herhalde. Karşılıklı bir şekilde açık iletişim sağlandığında ilişkileri çok daha sağlıklı yürütürüz. Bu da bizim istenilen bir kişi olmamızı sağlar.

2. Ekip çalışması yapabilmek

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Ekip çalışmasını yalnızca iş yerinde yapılan bir şey olarak düşünmemek gerek. Arkadaş ortamında da ekip çalışmasının önemi ortaya çıkıyor. Birlikte bir plan yapmak, bu planı sürdürmek için iş bölümüne katılmak... Bunlar hep ekip çalışması!

3. Ulaşılabilir olabilmek

Eğer ki insanlar sizi aradığında veya mesaj attıklarında sizden hiç geri dönüş alamıyorsa bu iletişim için itici bir özelliktir. Bu yüzden insanlar size ulaşmak istediklerinde müsaitseniz geri dönüş yapmanız gerekir.

4. Empati kurabilmek

Empati kurmak, karşınızdaki kişiyi anladığınızı gösterir. Bu yüzden de bir kişi eğer ki sizin onu anladığınızı hissederse her zaman yanında olmanızı isteyecektir.

5. Farklı ortamlara adapte olabilmek

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Farklı ortamlar veya hızla değişen durumlara ayak uydurmak sizi ortamlarda istenen bir kişi haline getirir. Çünkü kimse sizin ortamlara uyum sağlamanız için uğraşmak istemeyebilir.

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6. Problem çözebilmek

Problem yaratan değil de problem çözen bir insan olmayı seçerseniz bu da ilişkileriniz için yapıcı bir özellik olarak karşınıza çıkar. Zor anlarda mantıklı kararlar verin, problemler için etkili çözümler bulun.

7. Liderlik yapabilmek

Çevrenizdeki insanları motive etmek, onlara ilham verip birçok konuda onların verdiği kararları doğru şekilde yönlendirmelerini sağlamak liderlik anlamına gelir. Liderlik özelliği sizin ortamlarda öne çıkmanızı sağlar.

8. Stresi doğru şekilde yönetebilmek

Anksiyete sorunuyla çoğumuz başa çıkmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken öz yönetimi elden bırakmamak, stresle en etkili şekilde başa çıkabilmek gerekiyor.

9. Açık fikirli olabilmek

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Karşınızdaki insanın fikirlerine saygı duymazsanız size düşüncelerini açmaz, bu da iletişimin tıkanmasına sebep olur. Kimse yanında rahat hissedemediği biriyle oturup vakit geçirmek istemez. O yüzden farklı düşüncelere saygı duymayı öğrenin.

10. Devamlı kendini geliştirebilmek

Kendini sürekli geliştirme isteği aslında kişisel gelişimi sağladığı için sizin çok daha görünür olmanıza ve insanlar tarafından sevilmenize katkı sağlar. Çünkü sürekli öğrenip kendini geliştiren birisinin muhabbeti de keyifli olur.

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