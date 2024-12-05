Onedio ve DEPARK İş Birliğiyle Tire Kırtepe İlkokulu Yenilendi! Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar İçin El Ele
Onedio ve DEPARK İş Birliğiyle Tire Kırtepe İlkokulu Yenilendi! Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar İçin El Ele
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği'nin iş birliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi, minik kalplerin yüzündeki tebessüm oldu! 'Minik Kalplerle Yarınlara' sloganıyla başlatılan projenin destekçilerinden Onedio ile bilikte Tire Kırktepe İlkokulu yenilendi. 30 Kasım'da gerçekleştirilen okul ziyaretinde yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı.
Ülkemizin geleceği kıymetli çocuklarımızın eğitim hayatına destek olduğumuz projeyle daha mutlu yarınlar için el ele vermenin haklı gururunu yaşıyoruz!
Gelin şimdi de 'Minik Kalpler' ile mutluluğa yelken açalım!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) iş birliği ile gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Tire Kırtepe İlkokulu'nun ihtiyaçları tespit edildi.
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Tire Kırtepe İlkokulu’nda buluşan gönüllüleri, dünyayı güzelleştirmek için bir adım attı!
Okulun ihtiyaçları giderildi ve yarınlarımızı emanet ettiğimiz çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için düzenlemeler yapıldı.
Çocukla çocuk olmadan "Minik Kalplere" dokunmak mümkün mü?
Biraz onlardan biraz bizden! Elbet onlardan öğrenecek çok şeyimiz var... Saf iyilik, masum kalpler ve huzur gibi, ancak bizim de onlara öğreteceklerimiz vardı. Gerçekleştirilen eğitimlerle daha mutlu ve sağlıklı yarınlar hedeflendi.
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Çocuklarımızın eğitiminde ve yüzlerindeki tebessümde payımız olmasının haklı gururuyla gelecek projelerde görüşmek dileğiyle.
Eğitime gönül veren herkese teşekkür ederiz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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