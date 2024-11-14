Onedio ve DEPARK İş Birliğiyle Tire Kırtepe İlkokulu'nu Yeniliyoruz! Gelin Minik Kalpler İçin Birlik Olalım

Tire Kırtepe İlkokulu'na destek olmak adına hazırlanan ihtiyaç listesinden satın alma yapmak isteyen firmaların 18 Kasım 2024 tarihine kadar formu doldumaları gerekiyor. DEPARK Yönetimi tarafından hazırlanan formda yer alan iletişim bilgilerinizle tarafınıza ulaşılacak.

Arzu eden firmalar satın alma yerine, ihtiyaç listesi doğrultusunda maddi destek de sağlayabilir. Bunun için de iletişim bilgilerinizi iletmeyi unutmayın.