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Onedio ve DEPARK İş Birliğiyle Tire Kırtepe İlkokulu'nu Yeniliyoruz! Gelin Minik Kalpler İçin Birlik Olalım

Onedio ve DEPARK İş Birliğiyle Tire Kırtepe İlkokulu'nu Yeniliyoruz! Gelin Minik Kalpler İçin Birlik Olalım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 12:59

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği'nin iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. 'Minik Kalplerle Yarınlara' sloganıyla başlatılan projenin destekçilerinden Onedio ile bilikte Tire Kırktepe İlkokulu yenileniyor. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın, eğitim hayatına destek olmak için başlatılan projeye katılmak isteyen firmaların 18 Kasım 2024 tarihine kadar DEPARK yönetimi ile iletişime geçmesi gerekiyor. Peki, 'Minik Kalpler İle Yarınlara' projesine nasıl katılım sağlanır? 

Gelin, 'Minik Kalpler' için birlik olalım.... 

Form: 'Minik Kapler ile Yarınlara'

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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Tire Kırtepe İlkokulu'nu yeniliyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Tire Kırtepe İlkokulu'nu yeniliyor!

Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği ve Onedio iş birliği ile başlatılan proje kapsamında 'Minik Kalplerle Yarınlara' diyoruz!

Tire Kırtepe İlkokulu'na destek olmak adına satın alma yapmak isteyen firmaları da bize katılmaya davet ediyoruz!

Tire Kırtepe İlkokulu'na destek olmak adına satın alma yapmak isteyen firmaları da bize katılmaya davet ediyoruz!

Tire Kırtepe İlkokulu'na destek olmak adına hazırlanan ihtiyaç listesinden satın alma yapmak isteyen firmaların 18 Kasım 2024 tarihine kadar formu doldumaları gerekiyor. DEPARK Yönetimi tarafından hazırlanan formda yer alan iletişim bilgilerinizle tarafınıza ulaşılacak.

Arzu eden firmalar satın alma yerine, ihtiyaç listesi doğrultusunda maddi destek de sağlayabilir. Bunun için de iletişim bilgilerinizi iletmeyi unutmayın.

Desteklerinizle çocuklarımızın mutlu olduğu yarınlar için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Tire Kırtepe İlkokulu’nu yenilemeye gidiyoruz!

Desteklerinizle çocuklarımızın mutlu olduğu yarınlar için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Tire Kırtepe İlkokulu’nu yenilemeye gidiyoruz!

Detayları DEPARK internet sitesinde bulabilirsiniz. Formu doldurarak kampanyaya katılmak için aşağıdaki linke tıklayın. 👇

DEPARK'ın "Minik Kalplerle Yarınlara" Projesini Desteklemek İçin Formu Doldurabilirsiniz.

DEPARK'ın "Minik Kalplerle Yarınlara" Projesini Desteklemek İçin Formu Doldurabilirsiniz.

Formu doldurmak ve DEPARK yönetimi ile iletişime geçmek için linke tıklayın.👇

MİNİK KALPLERLE YARINLARA

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