Onedio ve DEPARK İş Birliğiyle Tire Kırtepe İlkokulu'nu Yeniliyoruz! Gelin Minik Kalpler İçin Birlik Olalım
Onedio ve DEPARK İş Birliğiyle Tire Kırtepe İlkokulu'nu Yeniliyoruz! Gelin Minik Kalpler İçin Birlik Olalım
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği'nin iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. 'Minik Kalplerle Yarınlara' sloganıyla başlatılan projenin destekçilerinden Onedio ile bilikte Tire Kırktepe İlkokulu yenileniyor. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın, eğitim hayatına destek olmak için başlatılan projeye katılmak isteyen firmaların 18 Kasım 2024 tarihine kadar DEPARK yönetimi ile iletişime geçmesi gerekiyor. Peki, 'Minik Kalpler İle Yarınlara' projesine nasıl katılım sağlanır?
Gelin, 'Minik Kalpler' için birlik olalım....
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Tire Kırtepe İlkokulu'nu yeniliyor!
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Tire Kırtepe İlkokulu'na destek olmak adına satın alma yapmak isteyen firmaları da bize katılmaya davet ediyoruz!
Desteklerinizle çocuklarımızın mutlu olduğu yarınlar için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Tire Kırtepe İlkokulu’nu yenilemeye gidiyoruz!
DEPARK'ın "Minik Kalplerle Yarınlara" Projesini Desteklemek İçin Formu Doldurabilirsiniz.
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