Onedio'nun Yeni Oyunu "Çözümle" Seni Bekliyor!

Onedio'nun en sevlen oyunları arasında bir yenisi daha eklendi. Her gün büyük bir keyifle oynanan Bilpop, Emojile, Türet ve Çaprazla'nın ardından şimdi de 'Çözümle' sizinle!

Yeni oyunumuz Çözümle'de hem kelime hem de işlem yeteneklerini konuşturacaksın. Arkadaşlarınla rekabetinde bakalım birinci kim olacak, günün sonunda ismini liderlik tablosunda görebilecek misin? 👀