Onedio'nun Yeni Oyunu "Çözümle" Seni Bekliyor!
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Onedio'nun en sevlen oyunları arasında bir yenisi daha eklendi. Her gün büyük bir keyifle oynanan Bilpop, Emojile, Türet ve Çaprazla'nın ardından şimdi de 'Çözümle' sizinle!
Yeni oyunumuz Çözümle'de hem kelime hem de işlem yeteneklerini konuşturacaksın. Arkadaşlarınla rekabetinde bakalım birinci kim olacak, günün sonunda ismini liderlik tablosunda görebilecek misin? 👀
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Onedio'nun En Yeni Oyunu: Çözümle!
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Peki Çözümle Nasıl Oynanır, Nasıl Puan Kazanılır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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