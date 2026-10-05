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Onedio'nun Yeni Oyunu "Çözümle" Seni Bekliyor!

Onedio'nun Yeni Oyunu "Çözümle" Seni Bekliyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 14:09
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Onedio'nun en sevlen oyunları arasında bir yenisi daha eklendi. Her gün büyük bir keyifle oynanan Bilpop, Emojile, Türet ve Çaprazla'nın ardından şimdi de 'Çözümle' sizinle!

Yeni oyunumuz Çözümle'de hem kelime hem de işlem yeteneklerini konuşturacaksın. Arkadaşlarınla rekabetinde bakalım birinci kim olacak, günün sonunda ismini liderlik tablosunda görebilecek misin? 👀

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Onedio'nun En Yeni Oyunu: Çözümle!

Onedio'nun En Yeni Oyunu: Çözümle!

Çözümle'de seni günlük olarak yenilenen bir kelime bir de işlem turu bekliyor. İkisini de aynı gün, aynı bulmacada oynaman gerekiyor. Öncelikle kelimeyi, daha sonra da işlemi oynayabilirsin.

KELİME TURU

  • Harflere dokunarak kelimeyi kurmalısın.  Kelimeyi gönderdikten sonra değiştiremezsin.

  • Son harfe tekrar basınca o harf geri gelir.

  • Joker yıldızı bir harfin yerine geçer. Harf listesinden seçilir.

  • Bu turu geç dersen kelime turunu boş geçersin.

İŞLEM TURU

  • Önce bir sayı, sonra işlem, sonra ikinci sayıyı seç.

  • Her sonuç yeni bir sayı olur. Kullanılan sayılar kapanır.

  • Bölme yalnızca tam sayı verirse geçerlidir.

  • Hedefe ulaş ya da yaklaş. İstediğin ara sonuçla turu bitirebilirsin.

Çözümle her gün yeni bir bulmacayla seni bekliyor olacak.

Peki Çözümle Nasıl Oynanır, Nasıl Puan Kazanılır?

Peki Çözümle Nasıl Oynanır, Nasıl Puan Kazanılır?

Puanlama Sistemi

Günlük puan iki parçadan oluşur. Kelime turu en fazla 50, işlem turu en fazla 50 puan getirir. Yani iki turun da toplamından 100 puan kazanabilirsin. İki turu da geçersen 0 puan alırsın.

Kelime Turu

  • Kelimen sözlükte bulunmalı ve verilen harflerle (en fazla 1 joker ile) kurulmalı

  • Özel adlar ve kısaltmalar kabul edilmez

  • Bu turu geçersen kelime turundan puan almazsın

Kelimenin harf sayısına göre bir harf puanı vardır:

  • 3 harf 3 puan

  • 4 harf 4 puan

  • 5 harf 5 puan

  • 6 harf 8 puan

  • 7 harf 10 puan

  • 8 harf 12 puan

  • 9 harf 14 puan

Kelime turundan aldığın puan, harf puanının o gün elindeki harflerle (joker dahil) ulaşılabilecek en yüksek harf puanına oranıdır:

Harf puanın ÷ En yüksek harf puanı × 50

  • Sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanır

  • Joker kullanmak puanını düşürmez. Kelime sadece harf sayısına göre puanlanır

  • En yüksek harf puanı, tüm harfleri kullanan bir kelime bulunabileceği varsayılarak hesaplanır. Böyle bir kelime her gün olmayabilir, bu yüzden 50 puana ulaşmak zordur

  • Örnek: 9 harf varsa en yüksek harf puanı 14'tür. 6 harfli bir kelime 8 puan eder. Kelime puanın 29 olur

İşlem Turu

  • Hedefi tam bulursan 50 puan alırsın

  • Sonuç hedeften her 1 uzaklaştıkça 5 puan kaybedersin

  • Hedefe 10 ya da daha uzak sonuç puan getirmez

  • Hedefin altında ya da üstünde olman fark etmez, sadece uzaklığa bakılır

  • Turu bitirdiğinde gönderdiğin son sonuç puanlanır. Ara sonuçla da bitirebilirsin

  • Bu turu geçersen işlem turundan puan almazsın

  • Örnek: Hedef 132, sonucun 129 ise 3 uzaktasın. İşlem puanın 35 olur

Sen de aramıza buraya tıklayarak katılabilirsin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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