Onedio'nun Sevilen Oyunları Emojile ve Bilpop'da Yeni Puan Sistemiyle Eğlence Katlanacak!

Uzun süredir oynamaktan keyif aldığımız ve arkadaş ortamlarının eminiz ki vazgeçilmez oyunları Emojile ve Bilpop bir başka yenilike karşınıza çıkıyor. Bu iki eğlenceli oyunumuzda da artık puan sistemi devrede olacak ve artık ortalık daha da kızışacak.🔥

Emojile - Yeni Nesil Wordle!

Bilpop - 100 Kişiye Sorduk!