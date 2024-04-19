Onedio'nun Sevilen Oyunları Emojile ve Bilpop'da Yeni Puan Sistemiyle Eğlence Katlanacak!
Onedio'nun Sevilen Oyunları Emojile ve Bilpop'da Yeni Puan Sistemiyle Eğlence Katlanacak!
Uzun süredir oynamaktan keyif aldığımız ve arkadaş ortamlarının eminiz ki vazgeçilmez oyunları Emojile ve Bilpop bir başka yenilike karşınıza çıkıyor. Bu iki eğlenceli oyunumuzda da artık puan sistemi devrede olacak ve artık ortalık daha da kızışacak.🔥
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Emojile 2022 yılından beri hayatımıza renk katan bir oyun. Bildiğimiz gibi Emojilerle kelime bulmaya çalışıyoruz.
Bir diğer oyunumuz ise Bilpop! 2023 yılında hayatımıza giren ve eğlencemizi katlayan Bilpop'da amacımız en popüler cevabı bulmak.
Oyunlarımızda heyecanlı bir değişikliğe gittik. Artık puan sistemi devrede olacak.
Bu oyunlar için puan yapısı ve bu puanların bir sıralama sayfasında listeleneceği alan var.
Oyunlamızda sadece güncel oyunlardan puan kazanılabilecek.
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Oyun oynarken de ilk üçü sol tarafta görüyor olacağız.
Bu şekilde rakiplerinizle sıralanıyor olacaksınız.
Hem Emojile'de hem de Bilpop'da artık eğlence ve heyecan kat kat artacak.
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