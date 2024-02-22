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'Öldü' Denilen Kadın 5 Saat Sonra Morgda Canlandı, Çalışanlar Büyük Panik Yaşadı

'Öldü' Denilen Kadın 5 Saat Sonra Morgda Canlandı, Çalışanlar Büyük Panik Yaşadı

Hastane
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 10:13

Guatemala'da hastaneye kaldırılan bir kadın, 'öldü' denildikten 5 saat sonra ceset torbasında hareket etti. Hastane personellerinin panik içerisinde hastayı tekrar kurtarmaya çalıştığı görüldü. 

Kaynak: Mirror

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Olay, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan San Juan de Dios Hastanesi'nde meydana geldi.

Olay, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan San Juan de Dios Hastanesi'nde meydana geldi.

Mirror'da yer alan bilgiye göre, hastaneye getirildikten sonra 'yetersiz beslenme' tanısı konulan ve aşırı zayıf olduğu görülen kadın, doktorlar tarafından monitöre bağlanarak yaşam belirtisi arandı.

Mirror'da yer alan bilgiye göre, hastaneye getirildikten sonra 'yetersiz beslenme' tanısı konulan ve aşırı zayıf olduğu görülen kadın, doktorlar tarafından monitöre bağlanarak yaşam belirtisi arandı.

Yaşam belirtisi bulunamayan hasta morga kaldırıldı. Ancak hastanedeki morgda 5 saat ceset torbası içinde kalan kadın hareket etmeye başladı.

Yaşam belirtisi bulunamayan hasta morga kaldırıldı. Ancak hastanedeki morgda 5 saat ceset torbası içinde kalan kadın hareket etmeye başladı.

Kadının yaşadığını fark eden hastane çalışanları panik içerisinde hastayı acil servise yetiştirmeye çalıştı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşam belirtisi göstermeyen hasta ikinci ve son kez ölü ilan edildi. 🎥

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