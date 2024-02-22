'Öldü' Denilen Kadın 5 Saat Sonra Morgda Canlandı, Çalışanlar Büyük Panik Yaşadı
'Öldü' Denilen Kadın 5 Saat Sonra Morgda Canlandı, Çalışanlar Büyük Panik Yaşadı
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Olay, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan San Juan de Dios Hastanesi'nde meydana geldi.
Mirror'da yer alan bilgiye göre, hastaneye getirildikten sonra 'yetersiz beslenme' tanısı konulan ve aşırı zayıf olduğu görülen kadın, doktorlar tarafından monitöre bağlanarak yaşam belirtisi arandı.
Yaşam belirtisi bulunamayan hasta morga kaldırıldı. Ancak hastanedeki morgda 5 saat ceset torbası içinde kalan kadın hareket etmeye başladı.
Kadının yaşadığını fark eden hastane çalışanları panik içerisinde hastayı acil servise yetiştirmeye çalıştı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşam belirtisi göstermeyen hasta ikinci ve son kez ölü ilan edildi. 🎥
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