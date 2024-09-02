Olay Sadece Ders Çalışmak Değil: Sınavda Başarılı Olmanın 10 Altın Kuralı

Tüm bu ders çalışma tekniklerini yerine getirebilmek için uyku ve beslenmeye de dikkat etmek gerekir. Yeterli uyku almak ve dengeli beslenmek, zihinsel performansın için çok önemlidir. Uykusuzluk, konsantrasyon kaybına yol açar ve sınav anında hata yapma riskini artırır.