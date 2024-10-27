Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Okuyunca Doğrusunu Unutturacak Twitter Tarihinin En Komik Yazım Yanlışları

Okuyunca Doğrusunu Unutturacak Twitter Tarihinin En Komik Yazım Yanlışları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 11:28

Yazım yanlışları bazen gözden kaçan küçük hatalar olarak kalır ama bazen de sosyal medyanın eğlence kaynağı haline gelir! Özellikle Twitter’da (X) kelimelerin yanlış dizilişi ve imla hataları mizahşörlerin eline geçince ortaya harika bir goygoy malzemesi çıkıyor. Kim bilir belki de bu hatalar sayesinde günlük stresimizden bir nebze olsun uzaklaşabiliriz! İşte tüylerinizi diken diken edecek o yazım yanlışları 😄✍️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her şey bu tweetle başladı.

Her şey bu tweetle başladı.
twitter.com

Görmemezlikten gel İrem Hanım

Görmemezlikten gel İrem Hanım
twitter.com

Premses😍

Premses😍
twitter.com

Pinhani: Bir anda

Pinhani: Bir anda
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Konu başka yerlere gitmiş

Konu başka yerlere gitmiş
twitter.com

ğ krizi

ğ krizi
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Kınaya kars’ın efsanesi.. Günlük hayatta kullandığımız doğrudur 😅😅😅