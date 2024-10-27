Okuyunca Doğrusunu Unutturacak Twitter Tarihinin En Komik Yazım Yanlışları
Okuyunca Doğrusunu Unutturacak Twitter Tarihinin En Komik Yazım Yanlışları
Yazım yanlışları bazen gözden kaçan küçük hatalar olarak kalır ama bazen de sosyal medyanın eğlence kaynağı haline gelir! Özellikle Twitter’da (X) kelimelerin yanlış dizilişi ve imla hataları mizahşörlerin eline geçince ortaya harika bir goygoy malzemesi çıkıyor. Kim bilir belki de bu hatalar sayesinde günlük stresimizden bir nebze olsun uzaklaşabiliriz! İşte tüylerinizi diken diken edecek o yazım yanlışları 😄✍️
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Her şey bu tweetle başladı.
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Görmemezlikten gel İrem Hanım
Premses😍
Pinhani: Bir anda
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Konu başka yerlere gitmiş
ğ krizi
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Kınaya kars’ın efsanesi.. Günlük hayatta kullandığımız doğrudur 😅😅😅