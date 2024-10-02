Okullar Açılıyor! Çocuğuna Hijyen Alışkanlığı Kazandıracak 10 Yöntem
Okullar Açılıyor! Çocuğuna Hijyen Alışkanlığı Kazandıracak 10 Yöntem
Okullar açılırken ebeveynleri hastalık korkusu sarıyor. Çocuğuna hijyen alışkanlığı kazandırarak hastalıklardan korunmasını sağlaman mümkün. Peki nasıl kazandırabilirsin merak ediyorsan seni içeriğe alalım!
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1. Çocuğunun hijyenine dikkat etmesi için ona bunu sevdirmen lazım.
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2. Hijyen malzemelerinin çocuğunun ulaşılabileceği yerlerde olması önemli.
3. Alışkanlık kazanması için çocuklara uygun şarkılar bulabilirsin.
4. Çocuğun için rutin oluşturarak alışkanlıklarının kalıcı olmasını sağlayabilirsin.
5. Rutin oluşturman gerektiğinden bahsettik ama tabii ki bunları sen de uygularsan çok daha etkili olur.
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