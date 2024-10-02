Okullar Açılıyor! Çocuğuna Hijyen Alışkanlığı Kazandıracak 10 Yöntem

Hijyen alışkanlığı kazandırmak için oyundan güzel bir seçenek var mı? Evde ya da okulda çocuğuna hijyen kurallarını öğrettikten sonra bunları oyunlara yerleştirebilirsin. Bu sayede çocuğun bu kuralları uygulamalı şekilde görebilir ama bunu eğlenirken yaptığı için çok daha kalıcı olur elbette. Oyun oynarken hijyen kurallarını öğrenebileceği özel oyunlar tasarlayabilir ya da hep oynadığınız oyunun içine el yıkama ya da diş fırçalama gibi bölümer koyabilirsin.