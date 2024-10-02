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Okullar Açılıyor! Çocuğuna Hijyen Alışkanlığı Kazandıracak 10 Yöntem

etiket Okullar Açılıyor! Çocuğuna Hijyen Alışkanlığı Kazandıracak 10 Yöntem

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 12:31

Okullar açılırken ebeveynleri hastalık korkusu sarıyor. Çocuğuna hijyen alışkanlığı kazandırarak hastalıklardan korunmasını sağlaman mümkün. Peki nasıl kazandırabilirsin merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

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1. Çocuğunun hijyenine dikkat etmesi için ona bunu sevdirmen lazım.

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Hijyeni nasıl sevdirebilirim ki diye düşünüyorsan aslında cevap basit. Bunun için yapman gereken hijyen alışkanlıklarını eğlenceli hale dönüştürmek. Çocuğuna ilgisini çekebilecek sevdiği karakterli diş fırçaları veya eğlenceli renkli sabunlar alabilirsin. Bunlar onun hoşuna gideceği için dişlerini fırçalamak ya da ellerini yıkamak eğlenceli bir aktiviteye dönüşebilir.

2. Hijyen malzemelerinin çocuğunun ulaşılabileceği yerlerde olması önemli.

Çocuğuna hijyen alışkanlığı kazandırmak istiyorsan hijyen malzemelerini onun ulaşabileceği yerlere koymalısın. Sabuna uzanamazsa elleri nasıl yıkayabilir ki? O yüzden diş fırçasını, sabunu, havluyu yani onun kullanacağı hijyen malzemelerini her zaman onun kolayca ulaşabileceği yerlerde bulundurmalısın.

3. Alışkanlık kazanması için çocuklara uygun şarkılar bulabilirsin.

Pandemi zamanı elimizi ne kadar süre yıkamamız gerektiğini şarkılarla ölçüyorduk, hatırlıyor musun? Bunu çocuğuna da uygulayabilirsin. Eğlenceli bir şarkıyla çocuğuna ne kadar süre el yıkaması gerektiğini öğretebilirsin. Bu sayede çocuğun için el yıkamak görev yerine eğlenceli bir şey haline gelecektir. Ellerini yıkarken şarkı söyleyerek hem eğlenecek hem de doğru süre boyunca ellerini yıkamış olacak.

4. Çocuğun için rutin oluşturarak alışkanlıklarının kalıcı olmasını sağlayabilirsin.

Çocuklar rutin sayesinde çok daha hızlı alışkanlık kazanabilirler. Bunu yapmak aslında çok kolay. Çocuğunun diş fırçalama, el yıkama, yüz yıkama gibi alışkanlıkları kazanması için bunu düzenli yapmasını sağlaman gerek. Yani her sabah kalktığında çocuğuna yüzünü yıkatırsan bunu bir alışkanlığa dönüştürür. Bir süre sonra bir bakacaksın sen söylemeden o kendisi yapmaya başlayacak.

5. Rutin oluşturman gerektiğinden bahsettik ama tabii ki bunları sen de uygularsan çok daha etkili olur.

Çocuklar alışkanlıkları daha çok görerek kazanırlar. O yüzden hijyen alışkanlığı kazandırmak için çocuğunun senin bunları yaptığını görmesi lazım. Rol model olmak için dişlerinizi beraber fırçalamayı deneyebilirsiniz. Ya da yemek sonrası ellerinizi beraber yıkayarak seni görmesini sağlayabilirsin. Bunlar ayrıca sizin beraber eğlenceli vakit geçirmeniz için de ideal aktiviteler.

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6. Beraber okuduğunuz kitapların arasına mutlaka hijyen kurallarını anlatan bir kitap eklemen çok iyi olur!

Çocuğuna hijyen alışkanlığı kazandırırken kitaplardan yardım alabilirsin. Hijyen konulu birçok kitap var. Bu kitaplardan çocuğunun yaşına uygun olanları seçerek birlikte okuyabilirsiniz. Bu sayede çocuğuna hijyen kurallarını öğretmiş ve hatta eğlenceli şekilde pekiştirmiş olursun.

7. Kitap dışında hijyen konusunda birçok eğlenceli video da var.

Çocuğun biraz daha büyüdüğünde hijyen kurallarını içeren videoları beraber izleyebilirsiniz. Bu konuda her yaş grubuna uygun çeşitli videolar var. El yıkama, diş fırçalama gibi temel hijyen kurallarının yer aldığı videolarda mikrop, temizlik gibi kavramlar çocukların anlayabileceği şekilde anlatılıyor. Bu videolar hijyen kurallarını eğlenceli şekilde anlattığı için çocuğunun çok ilgisini çekeceğine eminiz!

8. Çocuklar en güzel oyun oynarken öğrenir.

Hijyen alışkanlığı kazandırmak için oyundan güzel bir seçenek var mı? Evde ya da okulda çocuğuna hijyen kurallarını öğrettikten sonra bunları oyunlara yerleştirebilirsin. Bu sayede çocuğun bu kuralları uygulamalı şekilde görebilir ama bunu eğlenirken yaptığı için çok daha kalıcı olur elbette. Oyun oynarken hijyen kurallarını öğrenebileceği özel oyunlar tasarlayabilir ya da hep oynadığınız oyunun içine el yıkama ya da diş fırçalama gibi bölümer koyabilirsin.

9. Hijyen malzemeleri için alışverişi birlikte yapabilirsiniz.

Hijyen malzemeleri alırken alışverişe çocuğunla birlikte gitmeyi denemelisin. Alınacak malzemeleri o da görsün, hatta kararı o versin. Kendi seçtiği malzemelerle kişisel temizliğini gerçekleştirmek onu motive edebilir. Hijyen malzemelerini seçerken malzemeler üzerine konuşabilir ve ne işe yaradığından da bahsedebilirsiniz.

10. Bir tablo hazırlayarak hijyen kuralları konusunda motive edebilirsin.

Alışkanlık kazanma süreci uzun ve sıkıcı olabilir. Bu yüzden biraz daha eğlenceli hale getirmek gerek. Bunun için bir tablo hazırlamak aslında iyi bir fikir. Bu tabloya çocuğunun kazanması istediğin hijyen alışkanlıklarını yazabilir ve her yaptığında bir çıkartma yapıştırabilirsin. Bunu görmek bile çocuğunu heyecanlandıracaktır ama sonuna bir de ödül koysan müthiş olur gibi!

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