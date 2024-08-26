Oğuzhan Özyakup 31 Yaşında Futbolu Bırakma Kararı Aldı

'Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için 'para kazandığım bir iş' olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi biliyordum.”