Oğuzhan Özyakup 31 Yaşında Futbolu Bırakma Kararı Aldı
Oğuzhan Özyakup 31 Yaşında Futbolu Bırakma Kararı Aldı
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Kariyerinde Arsenal, Beşiktaş, Feyenoord ve Fortuna Sittard formaları giyen Oğuzhan Özyakup, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyurdu.
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Futbolda istediği noktadan uzakta olduğunu belirten Özyakup, şunları söyledi:
Beşiktaşlı Oğuzhan olarak anılmak istediğini de sözlerine ekleyen eski milli futbolcu, şu sözleri söyledi:
Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 310 maça çıkarken 35 gol, 62 asistlik performans sergiledi. Oğuzhan, 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra, 1 Türkiye Kupası, 1 de TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
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