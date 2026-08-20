Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu mu Getirildi? Öğretmenler Önlük mü Giyecek?

Yayımlanan genelgede, 'Bu kapsamda eğitim ve öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup uygulama, milli eğitim müdürlüklerince takip edilecek ve mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyecek.' denildi.

Bu açıklamaya göre, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek olan öğretmenler, geçmiş yıllarda olduğu gibi 'beyaz önlük' giyecek.