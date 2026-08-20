Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu mu Getirildi? Öğretmenler Önlük mü Giyecek?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Yeni yılda uygulanacak olan kuralların arasında, kılık-kıyafet zorunluluğu da yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı genelgesi, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi.
Peki, öğretmenlerin önlük giymesi zorunlu mu? Öğretmenlere önlük zorunluluğu mu getirildi?
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Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu mu Getirildi?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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