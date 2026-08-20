article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu mu Getirildi? Öğretmenler Önlük mü Giyecek?

Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu mu Getirildi? Öğretmenler Önlük mü Giyecek?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 10:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Yeni yılda uygulanacak olan kuralların arasında, kılık-kıyafet zorunluluğu da yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı genelgesi, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Peki, öğretmenlerin önlük giymesi zorunlu mu? Öğretmenlere önlük zorunluluğu mu getirildi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu mu Getirildi?

Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu mu Getirildi?

Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildi. 

Genelgede, yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan kurallara da yer verildi. 

Eğitimcilerin kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edeceği belirtilen genelgede, öğretmenlerin önlük giyeceği ifade edildi.

Buna göre, öğretmenlere önlük giyme zorunluluğu getirilmiş oldu.

Öğretmenler Nasıl Önlük Giyecek?

Öğretmenler Nasıl Önlük Giyecek?

Yayımlanan genelgede, 'Bu kapsamda eğitim ve öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup uygulama, milli eğitim müdürlüklerince takip edilecek ve mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyecek.' denildi. 

Bu açıklamaya göre, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek olan öğretmenler, geçmiş yıllarda olduğu gibi 'beyaz önlük' giyecek.

Öğretmenlere Önlük Dağıtılacak mı?

Öğretmenlere Önlük Dağıtılacak mı?

Öğretmenlerin 2026-2027 döneminde önlük giyeceği biliniyor. Ancak önlük zorunluluğu, öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra uygulamaya geçecek. Bu nedenle öğretmenlere önlük dağıtılıp dağıtılmayacağı henüz bilinmiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın