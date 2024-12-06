Ofise Giden Hailey'den Jackson'un Büyüyen Karnına 6 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Ofise Giden Hailey'den Jackson'un Büyüyen Karnına 6 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Irina Shayk
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Hailey Bieber
Sofia Richie
Gigi Hadid
Miley Cyrus
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Kim Kardashian
Selena Gomez
Amy Jackson
Halsey
Georgina Rodriguez
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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